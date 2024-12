Quarto Grado, anticipazioni stasera: omicidio Pierina, per Dassilva è arrivato il momento dell'incidente probatorio

Quarto Grado, anticipazioni stasera: il programma torna sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con l’omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, unico indagato per la morte della donna, in carcere da luglio, si prepara all’incidente probatorio e dovrà sfilare sotto la telecamera della farmacia di Via del Ciclamino. Per gli inquirenti, grazie a questa prova, si potrà capire se Dassilva è la sagoma ripresa dal monitor la sera del delitto.



Nel corso della puntata, si torna anche sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita in un bosco il 5 gennaio 2022. A quasi tre anni dalla scomparsa, la famiglia è col fiato sospeso in attesa degli esiti della super-perizia: l’accertamento dimostrerà che Lilly è stata uccisa?



A Quarto Grado, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.