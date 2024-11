Omicidio Pierina, chi è Louis Dassilva: unico indagato per la morte dell'anziana

Omicidio Pierina, chi è Louis Dassilva: marito della vicina di casa, avrebbe avuto un relazione con la nuora dell'anziana

Il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate. Al momento l'unico indagato per l'omicidio della donna è Louis Dassilva, iscritto al registro degli indagati a diversi mesi dal tragico evento. Inizialmente si pensava che le indagini su di lui fossero un atto dovuto da parte della magistratura a sua garanzia ma poi il 16 luglio 2024 è arrivato l'arresto con grande sorpresa da larga parte dell'opinione pubblica.

Louis Dassailva è un operaio metalmeccanico di 34 anni. L'uomo di origini senegalesi, che ha prestato servizio nell'esercito, è sposato con Valeria Bartolucci. La coppia vive nel condominio in via del Ciclamino a Rimini, dove è avvenuto l'omicidio. Per un periodo avrebbe avuto una presunta relazione extraconiugale con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Ancora non è chiaro quale sia effettivamente il rapporto tra i due ma per gli inquirenti si tratta di un dettaglio impossibile da trascurare.

La magistratura infatti non si è sbottonata sui motivi dell'arresto ma stando a quanto hanno riportato da diverse trasmissioni televisive si starebbe indagando su Louis Dassilva in base a un presunto movente sentimentale. L'ipotesi è che l'uomo abbia ucciso Pierina perché l'anziana avrebbe scoperto la sua relazione con Manuela.

Louis Dassilva è stato arrestato a 10 giorni dalla sua iscrizione nel registro degli indagati. Il fermo non è avvenuto subito in quanto non c'era pericolo di fuga. Dopo l'omicidio l'uomo ha infatti cancellato un viaggio in Senegal per non far sorgere dubbi sulla sua posizione. Detto questo l'arresto è arrivato proprio a pochi giorni dall'esame del DNA, confrontato con alcune tracce trovate sugli slip indossati da Pierina, e nello stesso giorno di un interrogatorio di Manuela.

L'alibi di Louis Dassilva è la moglie Valeria, che ha sempre affermato che l'uomo non ha lasciato la casa per tutta la serata del 3 ottobre 2023, sebbene a un certo sia andata a dormire. Dassilva in passato si era rivolto al celebre investiatore Ezio Denti, che proprio in queste settimane ha dichiarato che il metalmeccanico non corrisponde al profilo dell'assassino di Pierina.