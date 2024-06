Raccolta pubblicitaria nel Nord Est: Nem rileva la divisione da “Manzoni”

Advertising, “Manzoni” cede a Nem la divisione

Con effetto a partire dal 1° giugno 2024, Nord Est Multimedia S.p.A. (Nem) annuncia di aver formalmente acquisito il ramo d'azienda di A. Manzoni & C. S.p.A. (concessionaria di pubblicità esclusiva dei mezzi Gedi) relativo alle attività svolte in Veneto e Friuli Venezia Giulia, subentrando formalmente in tutti i rapporti giuridici della società.

Attraverso questa operazione, Nem curerà direttamente la raccolta pubblicitaria relativamente alle testate giornalistiche, di sua proprietà, “Il Messaggero Veneto”, “Il Piccolo” di Trieste, “Il Mattino di Padova”, “La Tribuna di Treviso”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “Il Corriere delle Alpi” e “Nordest Economia”, ed a testate terze in concessione consolidando così la propria presenza anche nel settore della raccolta pubblicitaria locale.

L’acquisizione del ramo d'azienda di Manzoni rappresenta un passo strategico per Nem che prosegue così nel suo percorso di crescita, partito lo scorso autunno grazie al club deal di imprenditori che ha rilevato le sette testate giornalistiche dal Gruppo GEDI, e conferma l’obiettivo del gruppo editoriale di essere la voce del Nord Est, con un’identità collettiva che lavora all’integrazione di diverse forme di comunicazione (stampa, digitale, radio, tv, eventi). La nuova Divisione advertising, che consiste in 36 agenti e 4 dipendenti di cui 1 dirigente, fa di Nem un protagonista assoluto nel territorio triveneto e si candida a operare anche su media attualmente non facenti parte del perimetro del gruppo.

A guidare la nuova Divisione advertising in Nem sarà Massimiliano Paneghetti, a cui è stato affidato il ruolo di Direttore Generale, alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato

Paneghetti vanta una lunga esperienza nel campo della raccolta pubblicitaria avendo ricoperto negli anni numerosi ruoli dirigenziali in diverse aree di competenza e avendo approfondito la conoscenza dell’intera filiera commerciale.