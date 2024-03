Radio Radicale, prima rassegna stampa delle riviste internazionali di Scienza

Da Nature a Science, da Lancet a PNAS, Radio Radicale e Trenta Science Communications, la sola agenzia di stampa nazionale che si occupa esclusivamente di Scienza, lanciano la prima rassegna stampa delle riviste internazionali di settore scientifico. La rassegna che prenderà il via domenica 31 marzo alle 11:30 sulle frequenze di Radio Radicale e che sarà condotta da Gianmarco Pondrano Altavilla permetterà agli ascoltatori di essere aggiornati sui principali studi scientifici a livello globale, spaziando tra argomenti che vanno dalle ultime cure per il cancro, alla fusione nucleare, al cambiamento climatico fino all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni più avanzate.

La prima puntata si occuperà tra l’altro dei primi trapianti al mondo in esseri umani di organi di maiali geneticamente modificati avvenuti in Cina e negli Stati Uniti, le previsioni su come evolveranno i numeri della popolazione mondiale che entro il 2100 vedranno il 97% dei Paesi in declino demografico, fino allo studio del comportamento di ciascuno di noi sui social media, dove le discussioni tossiche la fanno da padrone trasversalmente con pochissimi “haters” veri e propri e moltissimi “attaccabrighe” normali e continuativi.

“È davvero una grande opportunità – ha dichiarato Pondrano Altavilla – della quale bisogna essere grati alla direttrice di Radio Radicale Giovanna Reanda e al direttore editoriale di Trenta Science Communications, Emanuele Perugini”. “Ora più che mai – ha continuato Altavilla – c’è bisogno che il pensiero scientifico e il suo metodo vengano diffusi e valorizzati, tanto più in un Paese come l’Italia, che a fronte di un patrimonio immenso di ricerca, spesso fatica ad orientare il dibattito e l’interesse del pubblico verso le frontiere della ricerca scientifica. Offrire agli ascoltatori la possibilità di confrontarsi con gli articoli delle maggiori riviste internazionali che non sono tradotte in Italia rappresenta, credo, una occasione importante per ampliare gli orizzonti di noi tutti e godere sempre di più delle straordinarie meraviglie della Scienza”.

Oltre alle riviste internazionali, la rassegna darà conto ogni mese dei principali argomenti delle riviste di divulgazione scientifica italiane, come “Le Scienze”, “Focus” o “BBC Scienze” e inoltre farà il punto sui volumi di argomento scientifico usciti di recente sul mercato nazionale e sui principali eventi di settore in programma per il mese successivo.

Leggi anche