Elisa Isoardi, nuovo programma Rai per la prossima stagione? Rumor

Linea Verde Life in questa stagione... e la prossima? Elisa Isoardi avrà un nuovo programma tv? Ancora presto per aver certezze, siamo a voci, ipotesi e suggestioni con la stesura dei nuovi palinsesti ancora lontana e una Rai che tra l'altro sta per cambiare struttura al vertice (qui le indiscrezioni). Ad ogni modo, potrebbe lasciare il programma che conduce ‘in esterna’ ogni sabato nella fascia del mezzogiorno su Rai1 con Monica Caradonna. E, secondo un retroscena riportato da TvBlog, "al momento le ipotesi più realistiche sembrano sostanzialmente due, entrambe da ‘studio’".

Elisa Isoardi, le ipotesi sul nuovo programma in Rai nel prossimo palinsesto

La prima porterebbe Elisa Isoardi a "nuovo programma quotidiano nel pomeriggio di Rai2, da collocare subito dopo BellaMa’ di Pierluigi Diaco", spiega Tv Blog. Che sull'ipotesi numero due sottolinea: "Il sabato pomeriggio di Rai1, attualmente occupato da Italia Sì di Marco Liorni, che però dalla prossima stagione dovrà farsi da parte per dedicarsi in toto a L’eredità".

Escluse invece le voci che davano Elisa Isoardi nello slot della domenica pomeriggio di Rai1 attualmente occupato dal programma 'Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini'.

