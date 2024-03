Rai schiera le tre punte: con Simona Agnes-Giampaolo Rossi anche...

Rai, Simona Agnes presidente e Giampaolo Rossi ad. I rumor

Simona Agnes presidente della Rai: le ultime indiscrezioni confermano le voci di queste settimane. La figlia di Biagio Agnes, grande direttore generale del passato a viale Mazzini, pare più che mai in pole position per la poltrona di comando al posto di Marinella Soldi (nomina per cui servono i due terzi dei voti della commissione di Vigilanza), con l'attuale direttore generale, Giampaolo Rossi destinato al ruolo di amministratore delegato.

Rai, Roberto Sergio direttore generale?

E l'ad Roberto Sergio? Per lui più che un ritorno a Radio Rai, al momento la pista più calda porta a uno scambio con Giampaolo Rossi, prendendo dunque il ruolo di direttore generale. Gli attuali direttori di genere dovrebbero invece restare al loro posto.

Rai, la corsa per i posti di consigliere

Nel frattempo, la scorsa settimana (per la precisione giovedì 21 marzo), sui siti di Camera e Senato, è stato pubblicato l’avviso per la selezione dei quattro membri di competenza parlamentare. Le tempistiche: trenta giorni per la presentazione dei curricula e trenta per il loro esame, dunque è possibile che si voti attorno a fine maggio, prima della pausa dei lavori in vista del voto per il Parlamento Ue.

Il cda Rai ha sette membri: due eletti dalla Camera e due dal Senato, due indicati dal ministero dell’Economia (uno dei quali è amministratore delegato e l’altro, stando alla prassi, fa il presidente). Il settimo membro viene eletto dai dipendenti e il cda Rai ha da poco approvato il regolamento per la sua indicazione.

I nomi? Le ricostruzioni degli ultimi giorni tra riconferme e new entry quotavano Alessandro Di Majo, Alessandro Casarin, Francesca Bria o Chiara Valerio e Mauro Mazza.

