Mediaset, Del Debbio prende tutto. Ora un secondo programma la domenica sera

Mediaset, Del Debbio raddoppia. Una mossa che piace a Palazzo Chigi

Mediaset muove le sue pedine in vista delle Europee di giugno. Dal mese di aprile, infatti, Rete4 diventerà di fatto il salotto per la campagna elettorale e l'azienda ha deciso anche su chi puntare: Paolo Del Debbio. Il conduttore, infatti, raddoppierà: non solo - si legge su Il Fatto Quotidiano - continuerà a condurre Diritto e Rovescio il giovedì sera, ma per la campagna elettorale sostituirà anche Giuseppe Brindisi la domenica a Zona Bianca. Quest’ultimo continuerà a condurre Diario del Giorno, striscia quotidiana che era di Andrea Giambruno. Mediaset così affida tutto al conduttore toscano che ha appena sfornato un nuovo libro (La forza delle idee) sulla storia del berlusconismo che contiene anche il testamento postumo del leader di Forza Italia.

Per il momento - prosegue Il Fatto - Del Debbio dovrà condurre anche il talk della domenica sera per sole quattro settimane a partire dal 7 aprile ma, secondo fonti interne a Mediaset, è quasi scontato che la sua presenza sarà allungata a tutto il mese di maggio per la campagna elettorale delle elezioni europee. Una mossa che viene considerata come un segnale per tirare la volata elettorale a Forza Italia e anche a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni - sostiene Il Fatto - considera l'informazione Mediaset troppo anti-governativa con i talk politici affidati quasi in toto a Bianca Berlinguer. E quindi il nuovo ruolo di Del Debbio, che ha un ottimo rapporto con la premier, piace a Palazzo Chigi.