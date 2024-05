De Martino, Sanremo e 8 mln in 4 anni. Rai, "l'avallo" di Arianna Meloni

Rai, colpaccio De Martino: Sanremo e 8 milioni di euro in quattro anni di esclusiva. Il regalone di Arianna Meloni

Otto milioni di euro in quattro anni. Stefano De Martino fa il colpaccio e firma, come anticipato dal settimanale Oggi, un contratto con la Rai per la conduzione di “Affari tuoi”, programma condotto dall’ex “big” della televisione pubblica Amadeus, ormai traslocato al Nove.

Non solo. L’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe ottenuto un’opzione anche per la conduzione del programma di punta dell’intera Rai: il Festival di Sanremo. Come scrive Dagospia, l’anno di De Martino potrebbe essere il 2027.

Come anticipato, la cifra è da capogiro. Anzi, per la televisione pubblica italiana è letteralmente un compenso senza precedenti. Senza nulla togliere all’ex ballerino di Amici, risulta evidente la “manina” di qualcuno dall’alto.

Questa somma straordinaria è stata approvata dalla vera decision maker di viale Mazzini: Arianna Meloni. Si dice che la sorella, Giorgia Meloni, non si fidi di nessun altro all'interno del suo partito per la gestione della televisione pubblica.