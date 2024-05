Fiorentina la notte amara di Atene: sfuma la Conference League in finale

Una notte amara per la Fiorentina ad Atene: la squadra viola sognava di vincere la Conference League vendicando la finale persa un anno fa (contro il West Ham), ma il gol di El Kaabi a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari ha consegnato la Coppa all'Olympiacos. Una grande delusione per il club di Rocco Commisso e per il calcio italiano che sognava il secondo euro-trionfo (dopo quello dell'Atalanta che ha distrutto il Bayer Leverkusen), ma c'è da giurarci che il prossimo anno la Fiorentina riproverà l'assalto alla competizione e la speranza è che questa volta gli dei del calcio siano benevoli con la squadra gigliata.

Rossella Petrillo, chi è la giornalista della Fiorentina regina sui social dopo la finale di Conference League

Aspettando la riscossa viola nel 2024/2025, i tifosi si consolano con la bellissima Rossella Petrillo, giornalista e addetta stampa della Fiorentina le cui foto, secondo quanto riporta Il Messaggero "sono diventate virali sui social dopo la finale di Conference League, che i Viola hanno perso per 1-0 contro i greci dell'Olympiakos". "Un curriculum di tutto rispetto che le ha permesso di acquisire una profonda conoscenza del mondo sportivo. Il suo ruolo di responsabile dei canali social e addetta stampa della Fiorentina ha portato una ventata di freschezza e innovazione nella comunicazione del club", scrive il quotidiano romano a proposito di Rossella Petrillo che sui social (Instagram) vanta oltre 66mila followers.

«Ricordo ancora la mia prima partita da tifosa in Fiesole: giocammo contro la Juve ma la gara non andò bene. Non mi sono mai sentita così viva come quando ho raccontato il pre gara dallo stadio Olimpico in Roma-Fiorentina: ho capito di aver davvero trovato il mio posto nel mondo. Il divertimento, con me, non deve mai mancare, come quando abbiamo fatto le lezioni di italiano con Venuti e Gonzalez", raccontò Rossella Petrillo in un'intervista a labaroviola.com di un paio di anni fa.

Rossella Petrillo ed Elena Mannucci, l'intervista doppia alle due giornaliste della Fiorentina