Fiorentina, Conference amara: Olympiacos campione (e Torino fuori dall'Europa)

Fiorentina, Conference League amara: Olympiacos campione ai supplementari

Fiorentina beffata per la seconda volta di seguito nella finale di Conference League, battuta in extremis dall'Olympiacos di Atene sul campo greco, 1-0 il risultato finale grazie a un gol di El Kaabi a tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare dopo una partita in equilibrio, con forse maggiori occasioni per la squadra ellenica. Parte forte la squadra di casa, prima occasione per al 4' con Podence che tira dal limite all'angolino basso di destra, Terracciano sventa in tuffo. Milenkovic va in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma è fuorigioco, rete annullata al 9'. Ancora Fiorentina al 20', Bonaventura calcia da posizione centrale dentro l'area e il tiro viene respinto dalla difesa greca, ci riprova e Tzolakis lo ferma. Al 25' Podence ti ra di testa ed è ancora Terraciano a bloccare. Al 40' ci prova El Kaabi, il portiere viola salva ancora.

Nel secondo tempo Kouamé spreca al 69' servito da Nzola, Tzolakis manda in angolo. All'80' è Iborra a sfiorare il gol di testa su punizione, la palla esce fuori di poco. I minuti trascorrono senza particolari occasioni da una parte o dall'altra, al 90' i minuti da recuperare sono sette ma anche con l'allungo extralarge il risultato non si sblocca e si va ai supplementari. Nei quinto del primo di questi è l'Olympiacos a diventare pericoloso con Jovetic di destro a giro, ancora una volta è Terracciano a lasciare il risultato sullo 0-0 e si va agli altri 15 minuti supplementari.

(foto Lapresse)



Al 110' è Ikoné a tirare, Tzolakis respinge e la difesa spazza. E' sulla fine del secondo tempo supplementare, a tre minuti dal fischio finale, che l'Olympiacos segna grazie a El Kaabi, un controllo al Var lo convalida e la Fiorentina è beffata per la seconda volta di seguito nella competizione europea, malgrado gli ulteriori 5 minuti di recupero dopo il ricorso al Var.

Fiorentina, Italiano: "Una grande delusione, fa male. Non meritavamo di perdere"

"Dispiace per la seconda volta, dispiace perché anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare per primi. Abbiamo lottato e sudato contro una squadra che non ti fa giocare belle partite - le parole dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky -. Non meritiamo di perdere una partita del genere, avremmo potuto andare ai rigori. Per me è una grande delusione, terza finale persa. Forse ci manca un po' di malizia per vincere questo tipo di gare. Mi dispiace per i ragazzi".

Il tecnico della squadra viola non ha nulla da rimproverare alla sua squadra. "I ragazzi li conosco erano tutti pronti e concentrati. Si può anche non incidere per come si vorrebbe, tutti quelli scesi in campo oggi hanno dato quello che potevano dare. In queste finali ci gira male, ci manca lo spunto per segnare per primi. L'ho detto anche a Ceferin che fa male. Perdere fa male, arrivare in fondo per due anni consecutivi è un grande merito, ma bisogna alzare i trofei e noi non ci siamo riusciti. Dispiace veder piangere i ragazzi".

Sul suo futuro. "Anche io ho un cuore e vivo di emozioni. In questo momento sono deluso e amareggiato, ero il primo a crederci. Abbiamo un'ultima partita a Bergamo domenica e poi mi incontrerò con il direttore e vedremo".

Fiorentina ko: niente Conference League per il Torino

La Fiorentina vede sfumare il sogno di vincere la Conference League in finale (per il secondo anno consecutivo) e questa è una cattiva notizia anche per il Torino. Il club di Urbano Cairo infatti aveva chiuso il campionato al nono posto e sperava di entrare in Europa il prossimo grazie a un eventuale successo viola nel match di Atene. In caso di successo sull'Olympiacos da parte della squadra di Vincenzo Italiano, il Toro si sarebbe qualificato alla prossima Europa League.

Dunque il prossimo anno le squadre italiane qualificate alle competizioni continentali saranno: Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna in Champions, Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference.