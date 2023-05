Rai, bella vita a New York: spese pazze, sparito 1mln dai bilanci

Rai, la Corte dei conti ha scoperto un buco in cassa milionario

Non c'è pace per la Rai, come se non bastasse il polverone per gli addii di Fazio e Annunziata e la bufera sulle nuove nomine decise dalla maggioranza, adesso sulla tv pubblica si abbatte anche il caso dei bilanci gonfiati nella sede di New York. La procura della Corte dei conti del Lazio - si legge su Repubblica - si è dovuta occupare del caso. All’appello manca un milione di euro. O meglio, la magistratura contabile, ritiene che un milione di euro — tra il 2014 e il 2021 — sia sparito. L'inchiesta che è stata aperta è per danno erariale e ha messo nel mirino cinque dirigenti della televisione pubblica. L’intera vicenda nasce da una doppia denuncia, la prima del 2020, l'ultima del 2021.

Tutto parte - prosegue Repubblica - da una segnalazione anonima firmata da un "gruppo di dipendenti della sede di New York". Gli inquirenti si mettono subito al lavoro, l'indagine sarebbe stata affidata al nucleo di polizia economica finanziaria di Roma della Guardia di Finanza. Ecco che vengono passati al setaccio, documenti, spese, contratti di locazione, conti correnti. Gli investigatori si accorgono che il contratto di affitto include anche delle spese relative alla manutenzione della stessa sede. Eppure, in molti casi, con costi notevoli la Rai avrebbe pagato di tasca sua lavori per sistemare i locali. Nella denuncia, si segnalano anche dei rimborsi indicati nei contratti di diversi dipendenti, soprattutto tecnici, che poi di fatto non avrebbero mai incassato.