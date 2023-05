Giorgino a capo dell'Ufficio Studi Rai. Così Francesco potrà svegliarsi tardi

L'ex conduttore del Tg1 Giorgino nominato direttore dell'Ufficio Studi Rai

Buone notizie per Francesco Giorgino. Il giornalista pugliese ed ex busto del Tg1 è stato nominato dal Cda, riunitosi sotto la presidenza di Marinella Soldi, come nuovo direttore dell’ufficio Studi Rai.

Riavvolgendo il nastro, Giorgino era stato nominato a capo della Direzione editoriale per l'offerta informativa, ormai nell’estate del 2022, dopo che Monica Maggioni (ex direttrice del Tg1) aveva chiesto, così come ad altri colleghi, di condurre anche la rassegna stampa del mattino, dalle 6.35 alle 7, oltre che l'edizione serale del telegiornale Rai.

In tempi non sospetti, il giornalista aveva presentato un certificato medico che rendeva la richiesta incompatibile con il suo stato di salute. Ma i più maligni sostenevano, invece, che il vero problema di Giorgino fosse l'alzarsi così presto di prima mattina. Poi, comunque, di punto in bianco, il passaggio all’edizione delle 13.

E ora, con la nomina di Gian Marco Chiocci alla direzione del Tg1, Monica Maggioni (considerata come responsabile dell’addio di Giorgino al Tg1) prende proprio il posto di Giorgino a capo della direzione editoriale per l’offerta informativa.