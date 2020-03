MediaTech

Sabato, 14 marzo 2020 - 17:23:00 Rai Coronavirus, Domenica In sospeso. Mara Venier non andrà in onda L'annuncio di Lino Banfi a Italia Sì: il contenitore domenicale di Rai1 è stato sospeso per rischio contagio covid-19 di Marco Zonetti

Dopo Porta a Porta, Vieni da me e La Prova del Cuoco, è stato sospeso anche Domenica In. L'annuncio è stato dato nello studio di Italia Sì - condotto da Marco Liorni - da Lino Banfi, che avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier. Non si conoscono ancora i dettagli e i motivi della decisione di Viale Mazzini di sospendere lo storico contenitore domenicale di Rai1. Dopo la notizia del contagio del Viceministro alla Sanità Sileri, ospite in varie trasmissioni Rai negli ultimi giorni, è probabile che lo stesso provvedimento investirà altre trasmissioni Rai.