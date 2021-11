Rai, ipotesi Isoardi al posto di Fialdini: verso ruolo importante la domenica

Elisa Isoardi dopo l'ospitata a Domenica in con Mara Venier si prepara a prendere la guida della fascia pomeridiana al posto della Fialdini

È tornata ieri in pompa magna a Domenica in ospite di Mara Venier e subito Elisa Isoardi ha fatto il picco d'ascolto. Regina di share sempre e dovunque, Elisa - attualmente conduttrice disoccupata - è tornata non a caso negli studi della Dear dove guidava il programma La prova del cuoco. Dicono i bene informati che le nuove direzioni di genere sono destinate a rovesciare le conduzioni. Elisa Isoardi secondo i rumors di viale Mazzini, potrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini ma non guidando il suo attuale programma delle 17 di domenica.

Elisa, nell'ambito della ristrutturazione di una Domenica in più lunga, prenderebbe proprio quel segmento che segue la sua amica Mara. Eclettica, colta, garbata, professionale la Isoardi è considerata l'astro nascente della nuova Domenica in della prossima stagione 2021/2022. E la Fialdini? Per lei si parla di un grosso programma del day time che sarebbe, considerata la sua bravura, quella consacrazione che i suoi fans aspettano da tempo.