Rai, il triste addio di Piero Angela fa volare Superquark sui social

Social, "Superquark" vola al terzo posto dei più cliccati: "Che tempo che fa" domina la classifica

Superquark tra i tre programmi più cliccati sui social. Il triste addio del leggendario Piero Angela, storico conduttore della Rai, ha portato il “suo” programma a essere il terzo più cliccato sui social, superando persino Il Tg3 e Le Iene (capisaldi della classifica social).

A dominare la classifica è il solito Fabio Fazio. Seppur in un’estate caratterizzata dalle imminenti elezioni e da un clima meteorologico infuocato (specie nella prima quindicina del mese) e con il campionato di Serie A che è partito prima di Ferragosto, la community di “Che tempo che fa”, dicono i numeri di Sensemakers elaborati per Primaonline.it, è rimasta saldamente collegata alle extension social del programma anche in piena estate.

Se a luglio il brand tv aveva avuto in rete 1,7 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme, con 738mila videoviews, nel mese appena conclusosi le cose sono andate molto meglio: 3,7 milioni di interazioni e ben 8,6 milioni di videoviews. Su questo parametro ha fatto meglio di Fazio nel mese solo il Tg3, raggiungendo quota 10,2 milioni.

Il progresso di “Che tempo che fa” è stato in linea con un trend più complessivo. In generale ad agosto si è vista una crescita delle performance social dei brand televisivi rispetto al mese di luglio, pur essendo entrambi i mesi “di pausa” o quasi per la stagione commerciale. Hanno fatto eccezione al trend positivo, tra gli account social rilevanti e di solito presenti in graduatoria, le decrescite di “Chi l’ha Visto?” e “Un Posto al Sole”.

Ma a deludere di più però sono stati i cali del “Tg2” e del “TG La7”, in flessione sia per le interazioni sia per le visualizzazioni video nonostante il fermento pre elettorale. Sono migliorati invece i numeri ‘social’ di Verissimo, il contenitore di Silvia Toffanin attualmente in pausa, al secondo posto assoluto con 1,4 milioni di interazioni e 3,8 milioni di videoviews.