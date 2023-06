Rai Italia, il direttore Perrino ospite a "Il Confronto": commenterà i funerali di Berlusconi

Il direttore Angelo Maria Perrino ospite di Monica Setta a "Il Confronto" su Rai Italia per commentare i funerali di Silvio Berlusconi

Il direttore Angelo Maria Perrino ospite di Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia (offerta estera Rai), per commentare i funerali di stato di Silvio Berlusconi nel programma politico di Monica Setta “il Confronto” in onda domani sera in tutto il mondo in prime time e sabato alle 6.30 su Rai 2.

Inoltre, l'ex presidente di Fiera Milano e amico storico di Berlusconi Michele Perini sarà in collegamento dal capoluogo lombardo.