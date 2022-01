Rai, l'ira delle costumiste: "Siamo almeno 70 ma Sanremo strapaga esterna"

Sanremo, l'ira delle costumiste Rai: "Perchè c'è necessità di una stylist esterna? È un'umiliazione"

Impazza l'ira delle costumiste Rai. In un post su Facebook, infatti, una costumista lamenta il fatto che, al Festival di Sanremo, Amadeus abbia scelto di affidarsi a una stylist esterna, "per giunta strapagata". Ecco il post su Facebook, il quale racchiude tutta la rabbia delle customiste verso la decisione imposta dai vertici Rai.

"Ed eccoci puntualmente ogni anno, da tre anni ormai, che noi costumiste Rai segnaliamo e denunciamo lo scandalo di avere una stylist esterna, per giunta strapagata, imposta dai vertici RAI e che puntualmente, i nostri sindacati inviano lettere che denunciano lo scandalo. Con tutto rispetto per la collega esterna. Ripeto!! La Rai vanta di circa 58 costumiste interne solo a Roma, una decina a Milano, qualche numero in meno a Napoli. Costumiste che entrano a far parte dell'azienda dopo aver superato, se superato, un severo assestment e presentato un curriculum minimo di 3 pagine per poi guadagnare il minimo dello stipendio sindacale. Giusto per indicarvi la professionalità e la preparazione non indifferente di tale maestranza", lamenta la costumista.

"Non capisco perché, ogni anno a Sanremo, ci sia la necessità di una stylist esterna (stessa ed identica mansione della costumista televisiva), strapagata e che firma addirittura in testa, oltre allo spreco economico" continua. "Come ogni anno, le colleghe di Roma, preparano mesi prima tutta la manifestazione in completa autonomia e con un livello alquanto alto. Rammento la normativa aziendale che dice di intervenire con le maestranze esterne in caso di carenza del personale che in questo nostro caso NON ESISTE!! IL PERSONALE C'E' ED È ANCHE MOOLTOO VALIDO E QUALIFICATO!! Mi chiedo perché le colleghe siano costrette addirittura ad assistere la stylist esterna come assistenti, che bisogno c'è? Perché questa umiliazione?"