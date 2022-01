Belpietro lancia un nuovo quotidiano, Nicola Porro in pole per la direzione

Belpietro, in arrivo un quotidiano finanziario: Nicola Porro candidato alla direzione. Debutto in primavera

Belpietro sta per lanciare un nuovo quotidiano, finanziario questa volta. La registrazione della testata dovrebbe avvenire nel giro di poche ore. Come riporta Dagospia.com, il nome è ancora da definire, ma è sicuro che Maurizio Belpietro intende scommettere sul brand "La Verità" per lanciare un'altra delle sue creature editoriali, ovvero un nuovo quotidiano finanziario. Maurizio Belpietro conferma la notizia ad Affari Italiani: "È un'idea, ma appena abbozzata".

Il progetto si presenta pieno di ambizioni, con l'obiettivo di stare in edicola sette giorni su sette. Il primo numero dovrebbe essere stampato entro la primavera, anchee se le prime voci suggeriscono che i tempi saranno più rapidi. Per ora non ci sono molti dettagli sulla iniziativa di Belpietro: unica certezza è che non assumerà in prima persona il ruolo di direttore della testata, poltrona per la quale in ballo ci sono diversi nomi, tra cui Nicola Porro del Giornale e volto noto di Rete4, Franco Bechis del Tempo, Alessandro Plateroti del Sole24Ore, Leopoldo Gasbarro di Wall Street Italia.

Sembra scartata, invece, la pista di Sergio Rizzo, ex Repubblica ora a Milano Finanza. Dopo aver lanciato il quotidiano La Verità con un importante successo di vendite (ormai è il primo quotidiano di centro-destra) e aver rimesso in piedi il malconcio settimanale Panorama (anche dal punto di vista dell'equilibrio dei conti) oltre ad altre testate verticali ex Mondadori, Belpietro tenta una nuova scommessa editoriale, in un settore nel quale coabitano realtà diverse come il Sole24Ore, Milano Finanza e Italia Oggi.