Lucarelli e la denuncia di Salvini: "Non vuole reati d'opinione ma mi querela"

Lucarelli: "Salvini mi ha denunciata". Un commento al post del leader della Lega sul funerale di Michele Merlo fa scoppiare il caos

Forti tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini. La Lucarelli è stata querelata dal leader della Lega per un post che aveva scritto sulla partecipazione dello stesso Salvini al funerale di Michele Merlo, giovane artista uscito da Amici e morto tragicamente di leucemia all’età di 28 anni. La diretta interessata ha raccontato, in un articolo pubblicato su Domani, il momento in cui ha ricevuto la chiamata dal commissariato di polizia, che l’ha convocata con urgenza per una “cosa delicata”.

Come scrive Libero, una volta giunta in loco, Selvaggia Lucarelli ha scoperto di aver ricevuto una denuncia per diffamazione da parte, appunto, di Matteo Salvini, “quello che ‘basta reati d’opinione’, quello che ha contribuito ad affossare la legge Zan perché ‘un conto sono le minacce, gli insulti o l’istigazione al terrorismo, altra cosa sono le idee, belle o brutte, che si possono confutare ma non arrestare’. “Ero dunque curiosa”, scrive la Lucarelli, "di sapere quando lo avrei minacciato, insultato o quando avrò chiesto a qualcuno di mettergli del tritolo nel ghiaccio del mojito”.

Poi, la scoperta del post in cui Selvaggia commentava la foto pubblicata da Salvini al funerale di Michele Merlo. In quella circostanza aveva scritto quanto segue: “La presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella. Con tanto di cartolina da pubblicare sui social”. Insomma, la Lucarelli lo attaccava per aver preso parte a un funerale, insinuando che sia "solo passerella". Forse, una reazione come quella di Salvini, se la poteva aspettare.