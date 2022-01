Marinella Aresta, star tv del Quirinale: ecco chi è l'inviata di Mentana

Marinella Aresta, inviata di Mentana per le elezioni del presidente della Repubblica 2022

Marinella Aresta, ritratto della stella del Quirinale inviata di Mentana per seguire la corsa al Colle

Una lunga carriera da giornalista, seguendo le orme del papà: Marinella Aresta è una delle collaboratrici di La7 e, in occasione della maratona elettorale per la corsa al Colle del 2022, viene scelta come inviata di Mentana insieme ad Alessandra Sardoni e Paolo Celata.

Classe 1973, Marinella Aresta lavora ormai da più di vent’anni nel mondo del giornalismo. Una passione, la sua, che affonda le radici in famiglia: suo papà, Giancarlo Aresta, è stato un importante collaboratore de Il Manifesto, ma anche un docente universitario e direttore di una casa editrice, nonché guida della sede barese del Partito Comunista Italiano a partire dagli anni ’70.

Marinella Aresta è nata a Bari e ha sempre respirato un’atmosfera densa di impegno politico. Oltre all’attività di suo padre, è infatti stato degno di nota il “curriculum” di sua mamma Alba Sasso, che nel 2001 è stata eletta in Parlamento, per poi diventare alcuni anni dopo assessore regionale alla Formazione e al Diritto allo studio in Puglia. Marinella Aresta si è poi trasferita a Roma, dove ha potuto portare avanti la sua attività giornalistica. Da anni collabora con La7, ed è diventata una delle inviate di Enrico Mentana.

Marinella Aresta, la battuta di Mentana durante le amministrative

Enrico Mentana è stato protagonista, accanto a Marinella, di una scenetta comica che ha suscitato le risate del pubblico. Nel corso della ormai tradizionale maratona elettorale di La7, in occasione delle amministrative del 2021, Mentana ha dato la linea a Marinella Aresta, in collegamento da Roma. Subito ci si è accorti di un piccolo inconveniente: le luci scelte per l’illuminazione del set sono risultate decisamente eccessive.

“Aspetta, hai delle luci che sembri Barbara D’Urso”, ha esclamato ironico Enrico Mentana, citando la popolare conduttrice Mediaset che è solita lavorare con un gioco d’illuminazione davvero particolare. “Ma lo sai che da quattro giorni la bolletta della luce ci costa cara?”. E ancora: “Chi lo dice a Cairo che hai tutta quella roba lì accesa?”. Insomma, un piccolo siparietto che ha divertito i telespettatori e ha gettato luce su una delle più valide collaboratrici dell’emittente.

