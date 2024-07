Rai: maggioranza giornalisti Rainews, lettera solidarietà a Cdr

La maggioranza delle giornaliste e giornalisti di RaiNews24 ha firmato e inviato a tutta la redazione una lettera di sostegno e solidarietà al Cdr per l’esposto che il direttore Paolo Petrecca ha inviato all’Ordine dei giornalisti.

"Il direttore Petrecca ha dato seguito al proposito annunciato e ha presentato un esposto all’Ordine dei giornalisti contro il Cdr – scrive la redazione di RaiNews24 inserendo in calce le oltre 130 firme fino ad ora raccolte - Non era mai successa una cosa simile. Esprimiamo alla rappresentanza sindacale del Comitato di redazione la nostra solidarietà e sostegno. Il Cdr rappresenta i redattori della testata, criticare l’operato del direttore rientra nei suoi compiti, denunciare il Cdr significa limitare il diritto di critica di ciascuno di noi". Il Cdr ha ricevuto in queste ore attestati di solidarietà da colleghe e colleghi di altre testate Rai e dal mondo sindacale e della politica. Ciò dimostra che l’operato portato avanti si inserisce pienamente nel diritto di critica, nelle prerogative contrattuali e nella difesa della libertà di espressione della rappresentanza sindacale. 'Non abdicheremo al nostro compito e porteremo avanti il mandato redazionale', è il commento della rappresentanza sindacale interna.