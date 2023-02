Rai, nessuno sapeva di Mattarella a Sanremo. Trattativa segreta con Amadeus

Sanremo 2023, Mattarella e Zelensky e il cda Rai all'oscuro di tutto

Esplode il caso sulla partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sanremo 2023. Per la prima volta nella storia un Capo di Stato italiano ha partecipato alla più importante rassegna canora italiana e al principale evento della Rai, ma il cda di Viale Mazzini - si legge su La Stampa - non ne sapeva nulla. La Caporetto gestionale influisce sulla tv pubblica che non sa più organizzare neppure le sue manifestazioni di punta. Andando per ordine, il caso Zelensky a Sanremo, una partecipazione organizzata e portata avanti autonomamente da Bruno Vespa senza che gli apparati dirigenziali ne fossero preventivamente informati. (Vespa sostiene di aver fatto solo da «postino», da intermediario tra il Presidente ucraino, la Rai e Amadeus). Una confusione e una mancata comunicazione al cda dell’Azienda che scopre leggendo i giornali di un invito a un presidente di un Paese straniero organizzata, come lamentano a gran voce i consiglieri, "da un collaboratore esterno".

Di mezzo - prosegue La Stampa - addirittura il Presidente Mattarella e la sua visita sanremese di poche ore. Ed è lo stesso Amadeus, nei ringraziamenti che si è scritto e che leggerà pedissequamente nella conferenza stampa del mattino con voce emozionata, «per non dire una parola di più né una di meno», a rivelare come si sono svolti i fatti e chi ha gestito la pratica. «Per la prima volta nella storia del Festival ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera sarà presente in sala Mattarella. Sono grato al Presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso (consigliere per la comunicazione del Quirinale) e Lucio Presta (l’agente di Amadeus) che hanno lavorato a lungo per questo. La presidente Soldi: "Anche io ho appreso di Mattarella al festival in conferenza stampa".