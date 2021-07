Rai, nomine in scadenza? Arriva l'infornata di promozioni di amici e parenti

Rai, nomine in scadenza? Arriva l'infornata di raccomandati vari

I vertici Rai sono in scadenza. Il segnale inequivocabile del cambio dirigenziale alla Tv di Stato arriva dalle promozioni. Puntualmente a ridosso di ogni avvicendamento succede una cosa, scatta un'infornata di nuovi contratti. Un vero campione di promozioni - si legge sul Fatto Quotidiano - è il direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi, che ha nominato tre vicecaporedattori e tre caposervizio. Parecchio per una testata che produce due tg flash da tre minuti e uno da sei minuti al giorno. A Rai Parlamento su 40 giornalisti solo 5 sono redattori ordinari. Molti generali, ma pochissime truppe.

Pure altrove, però, - prosegue il Fatto - non si scherza. Come al Tg1 diretto da Giuseppe Carboni (quota M5S). Tra gli ultimi avanzamenti ci sono quelli di Paolo Sommaruga agli spettacoli, Andrea Bovio e Susanna Lemma, moglie di Antonio Preziosi, diventata caposervizio. Anche Mario Orfeo (area Pd), nel suo Tg3 s’è dato parecchio da fare. Di recente qui c’è stata un’infornata di vice caporedattori, tutti nominati col manuale Cencelli per non scontentare nessuno. Da gennaio in poi sono stati fatti tre nuovi caporedattori, tra cui anche il cognato di Roberto Gualtieri, Valerio Cataldi.