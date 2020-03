Rai: ok dal Cda al canale in inglese. Obiettivo rilanciare il Made in Italy

Il Cda della Rai ha deciso all’unanimità di procedere all’implementazione del canale in inglese, stabilendo che avrà sede a Milano e sarà avviato nel più breve tempo possibile. Il canale – informa una nota di Viale Mazzini – avrà tra i suoi obiettivi il rilancio dell’immagine del Paese e del Made in Italy nel mondo, compito che la Rai ritiene fortemente auspicabile alla luce delle ripercussioni che sul sistema Italia potrà avere l’emergenza Coronavirus.

Nel corso del Cda si è preso atto “dell’intenso lavoro della Task Force Rai per il recepimento in azienda delle direttive governative per il contrasto al Covid-19. Si è quindi discussa la riprogrammazione dei palinsesti resa conseguentemente necessaria da misure che hanno impatti sia sull’organizzazione aziendale, sia sull’offerta per il pubblico”.

Infine, tra i temi discussi, anche i ricorsi che la Rai si appresta a presentare contro le recenti delibere dell’Agcom, “gravemente discriminatorie e dannose per il servizio pubblico”.

“In un quadro di valorizzazione complessivo dei centri di produzione si valuterà la fattibilità del canale in inglese a Milano”, è stato poi precisato dai consiglieri di Viale Mazzini Rita Borioni e Riccardo Laganà in merito alla seduta del cda. All’interno del cda, rilevano i consiglieri, “abbiamo posto il tema del centro di produzione di Milano, attualmente in sofferenza, e del suo futuro nella sede produttiva di Portello, oggetto della cosiddetta ‘vertenza Milano'”.