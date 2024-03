Rai Pubblicità, Maria Luisa Scialoia direttrice area clienti estero

Rai Pubblicità ha annunciato che Maria Luisa Scialoia sarà la nuova direttrice clienti area estero. Nel ruolo riporterà alla direttrice commerciale clienti Giulia De Carli e sostituisce Vittoria Taborelli che conclude il suo percorso professionale dopo una lunga carriera. La manager cha maturato un’importante esperienza nel settore del marketing e della comunicazione con un focus speciale sulla strategia e i risultati di business.

Arriva in Rai Pubblicità da Magnite dove ricopriva la carica di commercial director Italy, Spain, Middle East & North Africa, occupandosi di commercial advertising in ambito digital e programmatic. Nel corso della sua ventennale carriera ha assunto ruoli di rilievo in agenzie e aziende della media industry italiane e internazionali come Carat Italia, OCM, Kinetic Worldwide e Tenthavenue (WPP) e Publitalia 80 (per nove anni sino al settembre 2023).

«Ringrazio Vittoria per il prezioso contributo portato in azienda che ci ha consentito di raggiungere traguardi importanti. Vittoria è stata un esempio di professionalità per tante persone in Rai Pubblicità durante tutto il suo percorso che l’ha vista ricoprire diversi ruoli in ambito commerciale - commenta Giulia De Carli - Oggi siamo molto felici di dare un caloroso benvenuto nella nostra squadra a Maria Luisa, certi che con la sua esperienza saprà dare un’ulteriore spinta propulsiva allo sviluppo del business con i clienti del mercato estero».