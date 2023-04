Rai, Stefano Coletta verso Mediaset: il rumor che scuote viale Mazzini

Rai 1, il direttore Coletta verso Mediaset

Sembra che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, sia sempre più vicino a Mediaset. Una fonte segreta racconta di incontri tra il Biscione e Coletta, che ha trionfato con ascolti super al Festival di Sanremo. Potrebbe essere soltanto una manovra di avvicinamento, il condizionale è d’obbligo: Coletta, se tutto dovesse andare in porto, potrebbe arrivare alla direzione fiction di Mediaset. Intanto, in Rai nessuno sa nulla.

Nato a Roma nel 1965, Coletta è laureato in Lettere e Filosofia ed è giornalista professionista dal 1999. Come si legge sul sito di viale Mazzini, nel 1991 inizia il proprio percorso in Rai con contratti a termine come redattore, inviato e conduttore di programmi radiofonici (Radiodue 3131) e televisivi (su Rai 1 e su Rai 3). Nel 2001 viene assunto dalla Rai come funzionario.

Tra il 1997 e il 2007 è autore e poi capoprogetto di programmi di prima e seconda serata come “Mi Manda Rai3", "Amore Criminale", "Italiani brava gente". Nel 2008 gli viene affidata la responsabilità del "nucleo produttivo di programmi di servizio sociale", contribuendo all'innovazione di diverse trasmissioni di grande successo come "Chi l'ha visto?".

Nel febbraio 2013 diventa vicedirettore di Rai 3 con le deleghe al palinsesto e al marketing. A luglio del 2017 è chiamato a dirigere Rai 3. Nel gennaio 2020 è nominato direttore della Direzione Intrattenimento prime time e gli viene affidata la responsabilità ad interim della direzione di Rai 1 fino a giugno 2022.

Nonostante gli ottimi ascolti del Festival di Sanremo 2023, Coletta è finito al centro delle polemiche per alcuni “imprevisti” accaduti durante la diretta. Ad alzare il vespaio l’attacco da parte di Fedez al viceministro ai Trasporti di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami (su cui Coletta si è dissociato), e il bacio tra Fedez (ancora protagonista) e Rosa Chemical nell’ultima serata.