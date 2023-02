Sanremo 2023, cover: vince Mengoni. Fedez a Meloni: "Legalizza la marijuana"

Mengoni pigliatutto a Sanremo 2023, vince anche la serata cover

Il favoritissimo Marco Mengoni, in testa alla classifica provvisoria, si aggiudica anche la serata dedicata a cover e duetti con l'esecuzione di un classicone iconico come "Let it be" in compagnia del coro gospel Kingdom Choir. Amadeus e Gianni Morandi, questa volta accompagnati dall'attrice Chiara Francini, presenta ventotto riproposizioni di brani pescati da un arco temporale che va dal 1960 al 2009.