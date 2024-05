Rai, Tg1 e Tg2 boicottano lo sciopero. Il sindacato: "In onda col trucco"

In coda alle edizioni di entrambi i Tg e del Gr1, i conduttori hanno letto il comunicato dell'Usigrai, con i motivi della protesta, e il testo della replica dell'azienda

Nonostante lo sciopero proclamato dall'Usigrai, il Tg2 delle ore 13, il Tg1 delle 13.30 e il Gr1 delle 13 sono andati ugualmente in onda. Servizi firmati e collegamenti, notizie sui principali argomenti del giorno. In coda alle edizioni di entrambi i Tg e del Gr1, i conduttori hanno letto il comunicato dell'Usigrai, con i motivi della protesta, e il testo della replica dell'azienda.



Ieri era stato l'Unirai, liberi giornalisti Rai, sindacato orientato a destra, ad annunciare con una nota che oggi centinaia di colleghi sarebbero sul posto di lavoro "perche' contrari a una mobilitazione ideologica". Il Tg3 invece oggi, aderendo allo sciopero, non e' andato in onda (qui, secondo quanto si apprende, hanno aderito tutti tranne uno) e Rainews24 trasmette per l'intera giornata servizi che, come si legge in sovrimpressione, sono stati registrati prima dello sciopero.