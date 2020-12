Raúl Martinez da Condé Nast a Victoria’s Secret

Raúl Martinez lascia Condé Nast per Victoria's Secret. Da cinque anni Martinez ricopre il ruolo di creative director in Condé Nast, lavorando accanto alla celebre Anna Wintour per riviste come Vogue, Gq, Vanity Fair. Dopo la promozione di Martin Waters a CEO e tutta una serie di nuove nomine all'interno del marchio (Miller,Behringer, Schaffer) L Brands continua l'opera di rilancio di Victoria’s Secret.

“L’evoluzione del brand Victoria’s Secret è tra le priorità più importanti per Vs NewCo, e negli ultimi mesi Raúl si è immerso nel nostro business”, ha dichiarato il CEO della label Martin Waters cui riporterà il neo-stilista, come riportato da Wwd.

"La visione creativa di Raúl" ha scritto Waters in una nota per i dipendenti, "mette in primo piano una narrativa fatta di inclusività, positività ed empowerment femminile, interpretando in modo convincente il momento culturale che stiamo vivendo. Attirato dall’influenza iconica del marchio (sua figlia 15enne è una cliente del brand), Raúl non vede l’ora di contribuire al prossimo capitolo di Victoria’s Secret".

Victoria’s Secret è un brand-icona nel mondo per la lingerie, ma negli ultimi anni la crisi economica non lo ha risparmiato. Nel 2019, era stato costretto a cancellare lo show di Victoria’s Secret, la sfilata di intimo più famosa al mondo, con i famosissimi “angels”. E, nei tre mesi al 31 ottobre scorso, come riporta Pambianco News, nonostante i ricavi di L Brands siano cresciuti da 2,67 a 3,05 miliardi di dollari (circa 2,6 miliardi di euro), il celebre marchio di lingerie è rimasto in flessione, scendendo da 1,5 a 1,3 miliardi di dollari.