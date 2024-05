Report di Ranucci sbaraglia la concorrenza, ma LA7 di Urbano Cairo domina tra i programmi tv più social

Report di Ranucci sbaraglia la concorrenza dei programmi d'informazione social

‘Report’ torna su Rai3 e vola in vetta alla classifica dei programmi d'informazione social di aprile 2024 oltre ad avere un buonissimo trend sul fronte degli ascolti tv (1.556.000 spettatori, 8.5% ad esempio i dati Auditel di domenica 12 maggio 2024) malgrado la concorrenza di Fabio Fazio con Che tempo che fa sul Nove.

Il mese sul fronte delle news è stato caratterizzato dal caso Scurati, il passaggio di Amadeus a Warner Bros Discovery e la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee con la Lega, oltre alle notizie sul fronte internazionale dai fronti di guerra (Ucraina/Russia e Israele/Palestina) e alle proteste nei campus universitari statunitensi (stile 1968).

Report di Sigrido Ranucci e l'armata social dei programmi di La7

La classifica Top 15 dei programmi tv d’informazione, elaborata per Primaonline da Sensemakers, vede dunque Report di Sigfrido Ranucci al comando con 765mila interazioni social e 2,7 milioni di video views (prendendo la vetta dopo che a marzo era stato il Tg La7 a essere capolista). Non solo è primo in 3 piattoforme su 4 (Facebook, Instagram e X)

Ma nel ranking a dominare è La7 di Urbano Cairo con 4 trasmissioni in top-5 e otto tra i primi 15. Bene 'In altre parole - La7' di Massimo Gramellini con 655mila interazioni e 2,7 milioni di video views. Al terzo posto ‘DiMartedì’ di Giovanni Floris con 5,5 milioni di videoviews (dove è addirittura secondo su questo fronte dietro al Tg3 che ha 6,8 milioni, ma è basso sulle interazioni: 227mila).

Lilli Gruber-Otto e mezzo crescono. La7, gioco di squadra social della rete di Urbano Cairo





Al quarto posto resta ‘Propaganda Live’, mentre scala la classifica Lilli Gruber – in promozione del suo nuovo libro (“Non farti fottere – Come il superamento del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali”) e con ‘Otto e Mezzo’ che ha un trend in forte crescita: triplicano interazioni e video views aumentano di più di quattro volte.

Sul fronte La7 da segnalare anche una tendenza molto interessante. "In casa Cairo, sui social, si fa gioco di squadra: i profili social delle diverse trasmissioni in onda su La7 attuano una saggia politica di repost", l'analisi di Prime Online. Che spiega: "Ad aprile escono di scena ‘La Torre di Babele’, ‘PresaDiretta’ e ‘Pomeriggio 5’ lasciando il loro posto a ‘Tagadà” e ai rientranti ‘Quarta Repubblica’ e ‘’Dritto e Rovescio’, che con ‘Fuori dal coro’ rappresentano il trio di titoli Mediaset in classifica".