Repubblica, carrellata natalizia di nomine. Grosse novità per il quotidiano

Repubblica, carrellata natalizia di nomine per il quotidiano degli Elkann

Infornata di nomine a Repubblica. Con un ordine di servizio, il direttore Maurizio Molinari annuncia alcuni cambiamenti per la redazione del quotidiano nel 2024. La notizia più rilevante, come scrive Primaonline, è la nomina di Emanuele Farneti a vice direttore ad personam per D La Repubblica, Il venerdi, Door, e dLui.

Si tratta di una novità nel panorama dell’editoria, in quanto finora i giornalisti che erano responsabili dei supplementi, testate di notevole rilevanza per la diffusione e soprattutto le entrate pubblicitarie del quotidiano, venivano indicati come “direttori”, ma contrattualmente erano inquadrati come capi redattori e, formalmente, dipendevano da un vice direttore di Repubblica.

L’importanza di Farneti nella dinamica produttiva ed economica delle testate di cui e’ responsabile dal novembre2021, hanno consigliato l’editore a rivedere vecchie categorie contrattuali.

Sei altre promozioni sono state sdoganate e riguardano Rita Balestri promossa da redattore a vice caposervizio, Daniele Castellani Perelli da redattore a vice caposervizio, Gabriele Isman da vice caposervizio a caposervizio, Serenella Mattera da caposervizio a vice caporedattore, Stefano Parola, da vice caposervizio a caposervizio, lo stesso incarico per Carmine Saviano.

Inoltre ci saranno due assunzioni: Andrea Ossino presso la redazione Cronaca di Roma, a tempo indeterminato; e Francesco Nani presso la redazione di Bologna da dove potrà seguire la sezione di Parma del sito, a tempo determinato per 12 mesi.