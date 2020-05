Repubblica, De Benedetti contro i figli: "Un regalo non si vende"

Carlo De Benedetti non è contento di aver regalato La Repubblica ai suoi figli: "Era un dono. E un dono non si vende". L'imprenditore si sfoga nel corso della trasmissione Piazza Pulita su La7 condotta da Corrado Formigli e non usa mezzi termini: "Vendere Gedi è stata una decisione sciagurata dei miei figli".

E' anche l'occasione per De Benedetti di presentare il nuovo giornale Domani di cui parla come "Un cammino in crescita e un rosso significativo". La direzione è stata affidata all'ex giornalista del Fatto Quotidiano Stefano Feltri. "Che giornale sarà? Sarà collocato a sinistra?", chiede Corrado Formigli: "Avrà una linea editoriale liberaldemocratica - risponde De Benedetti - con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali all'interno di un quadro di economia di mercato, sempre dalla parte di chi nel contesto sociale ha meno e sempre con un occhio critico nei confronti di tutti i poteri, senza alcuna pregiudiziale. Questa è la linea del giornale".