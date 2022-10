Repubblica, terremoto in casa Elkann: ipotesi Giannini al posto di Molinari

Cambio alla direzione di Repubblica, verso la Stampa Federico Monga o Mattia Feltri

Terremoto in casa Elkann. Dopo lo sciopero indetto dalla redazione di Repubblica che ha incrociato le braccia per protestare contro il piano di riorganizzazione del direttore Maurizio Molinari, anticipato in un'intervista esclusiva a Prima Comunicazione, all’interno del Gruppo Gedi, presieduto da John Elkann, si pensa a un cambio di poltrona (sia per la carta che per l'online) ai vertici della direzione.

Maurizio Molinari (Repubblica)



Lo scrive Dagospia citando il sito online Lospiffero.com che dà ormai per imminente "il ritorno di Massimo Giannini al timone del giornale-partito fondato da Eugenio Scalfari", e del quale Giannini è già stato vicedirettore, oltreché responsabile delle pagine economiche.

E che ne sarà del futuro dell'attuale direttore di Repubblica Molinari? Secondo quanto riportato da Dagospia si "prospetta un viaggio di ritorno dall’altra parte dell’oceano": il giornalista tornerà a fare il corrispondente da New York, incarico che ha già ricoperto per La Stampa tra il 2001 e il 2014. Mentre sulla direzione de La Stampa si guarda a due nomi: Federico Monga, rientrato da Napoli dopo aver guidato il Mattino, e Mattia Feltri oggi a capo dell’Huffinghton Post.