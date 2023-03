"Rigorosamente imperfetto", on air il nuovo spot del pesto Tigullio

Star lancia il nuovo spot di Tigullio

Tigullio è tornata in comunicazione dal 19 marzo sulle principali emittenti TV e sul digital, con creatività di VMLY&R e pianificazione di Havas Media Group, per annunciare la natura 100% sostenibile del basilico utilizzato per i suoi pesti alla genovese.

Come riporta Engage, la campagna integra la sostenibilità nel parallelismo tra il territorio e gli ingredienti, mantenendo il suo tratto distintivo di rusticità in linea con il posizionamento: "Deliziosamente Imperfetto". È l’inizio di un nuovo percorso per il brand, come racconta anche il manifesto della sostenibilità, racchiuso nel mantra “La natura la vogliamo così. Autenticamente imperfetta”.

A supporto del suo impegno, Tigullio, spiega il brand di Star in una nota, garantisce il rispetto delle coltivazioni di basilico secondo i requisiti della certificazione di sostenibilità Iscc Plus (International Sustainability and Carbon Certification).

Commenta Francesca Sansò, Marketing Director Star Italia: “I consumatori vogliono essere rassicurati sulla bontà delle loro scelte alimentari e sul fatto che queste abbiano un impatto positivo sul Pianeta, il cui benessere è una priorità per tutti. Ecco perché sempre più spesso ricercano esperienze e sapori autentici e legati al territorio italiano. Oggi possiamo affermare con orgoglio che scegliamo per il nostro pesto soltanto il basilico proveniente da filiera italiana certificata e da agricoltura sostenibile e che ci stiamo muovendo come gruppo in una direzione green”.