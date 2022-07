Ripartono i talk di Berlinguer e Vespa: Damilano si prepara al debutto in Rai

La "crisi Draghi" fa ripartire i talk-show: tornano Vespa e Berlinguer. Damilano pronto al debutto. E Berlusconi ospite a "Zona Bianca"

Cartabianca e Porta a porta stanno per tornare. Esattamente come per La7, con il ritorno anticipato in tv dei vari talk-show, la caduta del governo Draghi ha stravolto anche i palinsesti televisivi della Rai. Subito dopo lo scioglimento delle Camere, la rete ammiraglia si è fatta trovare prontissima, spinta dall’amministratore delegato Carlo Fuortes e soprattutto dal direttore degli Approfondimenti Antonio Di Bella.

Ebbene, “CartaBianca”, condotto da Bianca Berlinguer, è pronto a tornare in onda su Rai3 già da martedì 30 agosto. Non solo. Lo stesso giorno, farà il suo ritorno in scena su Rai1 in seconda serata “Porta a Porta”. E ora, la grande novità. L’ex direttore del settimanale L’Espresso, Marco Damilano farà il suo debutto con la “sua” striscia informativa “La Torre e il Cavallo”, posizionata nell’access prime time della terza rete, anticiperà a lunedì 22 o 29 agosto. Una data ancora ballerina per alcuni problemi legati allo studio. A rivelare le anticipazioni è il FattoQuotidiano.

Comunque, per rimanere al passo con la campagna elettorale, la Rai non ha perso tempo e ha subito riportato in onda alla domenica pomeriggio Lucia Annunziata con “Speciale Mezz’ora in più”. Inoltre, “Agorà Estate” con Giorgia Rombolà è stato allungato fino alle 12; in prime time un raddoppio al venerdì per “Filo Rosso” con Giorgio Zanchini e Roberta Rai; mentre il Tg2 ha spostato l’edizione “Post” in prime time.

Oltre la rete di Cairo e la televisione pubblica, anche Rete4 proverà a giocare d’anticipo. Infatti, Silvio Berlusconi “scende in campo” questa sera ospite di “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi. Si tratta della prima intervista in un talk dopo la fine del governo Draghi e soprattutto di un probabile ritorno in studio, da cui è assente da oltre due anni.