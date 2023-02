Roadhouse lancia la campagna "Gusto Argentino". On air il nuovo spot

Roadhouse lancia la nuova campagna "Gusto Argentino"

Lanciata il 19 febbraio, è on air la nuova campagna di Roadhouse “Gusto Argentino” firmata da Life: uno spot con un’importante pianificazione sulle reti televisive Mediaset e sui principali siti Mediamond.

L'agenzia si è occupata anche del planning: Life ha curato per la campagna Roadhouse la pianificazione media, prevedendo la presenza in Tv sulle reti Mediaset, Discovery e Sky e sulla piattaforma RaiPlay. In radio, la campagna Roadhouse arriverà sulle emittenti del Gruppo Mediaset (105, Virgin, 101, RMC) e su Deejay, Cnr, M2o e su Radio Sportiva.

Come scrive Engage, la comunicazione è legata al lancio del nuovo menu in “limited edition” ispirato al gusto e ai sapori argentini che sarà disponibile in tutti i ristoranti Roadhouse fino al 31 marzo.

La campagna gode di una strategia di comunicazione ideata col duplice intento di rafforzare l’awareness del marchio e sostenere la diffusione della nuova proposta in menu ispirata al gusto dei sapori argentini, dalle empanadas al chimichurri steak, alla tostada con dulce de leche.