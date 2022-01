Roma-Juve, rissa tra Lapo e Telese: "Hai la disgrazia di essere un Agnelli"

Roma-Juve, Elkann: "Ma chi sei, Nostradamus?" e Telese sbotta su Twitter

È gol quando l’arbitro fischia. Ma prima di festeggiare si dovrebbe aspettare il fischio finale. Il giornalista e tifoso del Cagliari ma simpatizzante giallorosso, Luca Telese, è incappato in quella che i social definiscono una “clamorosa figuraccia”. Quando ancora il verdetto finale, appunto, doveva essere scritto, si è lasciato sfuggire un tweet che poi si è trasformato in un boomerang virale.

"Malgrado l’immancabile aiuto sul rigoretto”, scrive Telese, “stavolta i gobbi se la prendono ‘nder posto’. Fa sempre piacere, a tutti quelli che amano il calcio. #RomaJuve", ha scritto il giornalista, che non aveva fatto i conti con l'incredibile rimonta e recupero dei bianconeri arrivata in meno di dieci minuti. A fine gara, inutile dirlo, è stato subissato dai messaggi di scherno dei tifosi juventini.

E da qui inizia lo show. La Juve rimonta e non tarda ad arrivare la frecciatina di Lapo Elkann.

“Ma chi sei, Nostradamus?”, scrive Lapo aggiungendo diverse emoji con le lacrime agli occhi dalle risate.

Ma Telese la prende tutt’altro che sul ridere e, sempre su Twitter, risponde a Lapo con toni non molto amichevoli. “Caro, a me Nostradamus fa un baffo, capisco che il rigoretto graziato, da bianconero ti faccia gola. Però approfitto per dirti che ti capisco: hai una doppia disgrazia, nella vita, essere un Agnelli e uno juventino. Hai tutta la mia simpatia, ogni possibile solidarietà umana”, scrive il giornalista e conduttore cagliaritano.

Ma non è tutto. Telese, infatti, sentendosi ispirato, rivolge ancora parole affettuose a Elkann: “La vita non è stata generosa con te. Sogno un mondo in cui puoi rinascere metalmeccanico e del Torino. Anche tu hai diritto ad una opportunità, dopotutto”.