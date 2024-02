Rose Villain, non solo Sanremo 2024: regina delle classifiche e dei trend sui social

Rose Villain ha conquistato il cuore degli italiani, da molto tempo prima che iniziasse l'ultimo Festival di Sanremo dove ha cantato Click boom. Rosa Luini, nome all’anagrafe della rapper, vince nelle classifiche ed è regina nei trend di TikTok, con alcuni dei suoi brani sempre più virali in rete.

Rose Villain è sposata. chi è il marito? Un fuoriclasse della musica italiana: il produttore Sixpm

Tanti italiani si sono innamorati di Rose Villain non solo per la voce e il ritmo delle sue canzoni. Ma il cuore della cantante è impegnato. Nel maggio 2022, infatti, si è sposata a a New York (Ultralight beam di Kanye West, la canzone con cui è salita sull'altare accompagnata da papà Franco), città in cui lei vive con il compagno da diverso tempo. Chi è il marito della rapper? Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara. Si tratta di uno dei più importanti producer nel mondo della musica: da Gue a Emis Killa, passando per Jovanotti ed Elisa

Rose Villain in top 5 dei brani più shazzamati dagli italiani nella settimana di Sanremo 2024

Click Boom di Rose Villain è una delle canzoni che sta entrando maggiormente nei cuori degli italiani. Tra 'La noia' di Angelina Mango che ha vinto Sanremo e "I p' me, tu p' te" di Geolier che ha avuto un successo clamoroso al televoto nel weekend del Festival era emersa una classifica molto interessante: quali stati i brani sanremesi più shazzamati dai fan prima che iniziasse la finale? A dominare la top-5 “Sinceramente" di Annalisa davanti proprio a Click Boom di Rose Villain che si era presa la medaglia d'argento. Poi ecco “Tu No” di Irama, “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors e “I p' me, tu p' te" di Geolier.

Chi è Rose Villain, da Radio Gotham a Fragole con Achille Lauro prima di Click Boom a Sanremo 2024

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato oro da FIMI/GfK Italia), un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify.

Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato doppio platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre Rose Villain è tornata con la sua nuova hit “Io, me ed altri guai”, una Tainted Love in stile Mercoledì Addams.

Nel 2024, inoltre, sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. E, come detto, a Sanremo 2024 Rose Villain ha cantato Click Boom.

Rose Villain, il suo live show in giro per l'Italia

Con il suo primo live show “A Villain Story: the beginning”, che l’ha vista protagonista di due speciali appuntamenti a Milano e Roma, Rose Villain ha aperto al pubblico le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico. Attraverso un racconto in 4 atti (innocenza, perdizione, amore e Gotham), Rose ha incantato prima i Magazzini Generali nella sua città (appuntamento che ha registrato il sold out con 3 mesi di anticipo) e poi l’Orion di Ciampino. Un viaggio nel suo mondo e nella sua musica, che ora più che mai non può essere fermato.

Il post Sanremo di Rose Villain la vedrà certamente impegnata in 4 live (annunciati nelle scorse settimane) nel corso del 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.

Le date

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique