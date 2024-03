Murdoch si sposa con una russa: è la quinta volta, a 92 anni e con 13 nipoti

A 92 anni Rupert Murdoch si sposa di nuovo, è la quinta volta. Stavolta tocca a una biologa russa

A dispetto della veneranda età, Rubert Murdoch ha un cuore giovane: a 92 anni, il mogul dei media ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Elena Zhukova, 67 anni, e l'intenzione di sposarla. Zhukova è una russa, un passato da biologa molecolare e un matrimonio con il miliardario Alexander Zhukov; è anche la madre di Dasha, socialite, filantropa e collezionista d'arte, che è stata sposata con l'oligarca russo Roman Abramovich fino al 2017.

Secondo il New York Times, che ha dato la notizia, Murdoch e Zhukova hanno una relazione dall'estate scorsa e avrebbero intenzione di sposarsi nella tenuta immersa nei vigneti che il magnate possiede in California. Si sarebbero conosciuti a una festa organizzata da una delle sue ex mogli, l'imprenditrice di origine cinese Wendi Deng, subito dopo la rottura del fidanzamento di lui con la sua ultima 'promessa'.

Per Murdoch, se le nozze verranno confermate, sarà infatti il quinto matrimonio. Il magnate, che ha sei figli e 13 nipoti, è stato infatti sposato dal 1956 al 1967 con Patricia Booker, un'assistente di volo australiana, e poi per più di 30 anni con una giornalista britannica, Anna Torv. Ha poi sposato una donna d'affari di origine cinese, laureata all'Università di Yale, Wendi Deng, fino al divorzio a New York nel 2013.

Dopo le nozze e il divorzio con la modella Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger, si era fidanzato nella primavera dell'anno scorso con Ann Lesley Smith, una igienista dentale in pensione, ma il fidanzamento ufficiale e' stato rotto dopo appena due settimane, perché lei -pare- aveva convinzioni evangeliche troppo radicali. L'annuncio dell'imminente matrimonio (ancora nessuna data) arriva sei mesi dopo che il magnate ha lasciato l'incarico di presidente dei gruppi News Corporation e Fox News, oggi nelle mani del figlio Laclan.

Murdoch ha cominciato la sua carriera in Australia negli anni '50 e gradatamente, un passo dopo l'altro, ha costruito un impero mediatico, all'interno del quale oggi ci sono tra gli altri il New York Post e il Wall Street Journal. Nel 1996 ha lanciato Fox News che oggi è l'emittente all-news più vista negli Stati Uniti. Secondo il NYT, il matrimonio non influirà sulle attività di gestione del gruppo, che sono controllate da un trust che fa capo ai suoi quattro figli maggiori.