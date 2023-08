Salvo Sottile, un prime time by Simona Ercolani. Giandotti passa a Linea notte

Salvo Sottile lascia i Fatti vostri per condurre in prima serata un programma prodotto da Stand by me. Monica Giandotti passa a Linea notte

È uno dei volti di punta della rai per la prossima stagione delle prime serate di approfondimento. Salvo Sottile passa dai Fatti vostri alla prima serata di Rai3 con un programma nuovo di zecca prodotto dalla Stand by me della brava Simona Ercolani.

Dopo l'uscita dal quotidiano di Michele Guardi, Sottile era stato subito bloccato dalla Rai con una importante esclusiva (malgrado il suo unico programma non abbia ancora una data di partenza, forse gennaio 2024) perché si teneva venisse scippato dalla concorrenza. E dunque per fortuna Salvo resta a casa e si è già messo al lavoro per una super serata con ascolti stimati a due cifre.

Intanto, la direzione approfondimento perde Monica Giandotti che il direttore del tg3 Mario Orfeo ha rivoluto nel suo tg in crescita di share. Monica prende il posto di Maurizio Mannoni a Linea notte e lascia il suo pomeriggio del sabato a Laura Tecce molto stimata da Fratelli d'italia che da novembre condurrà per tutta la stagione fino a giugno un programma di commento ai fatti settimanali della politica e della attualità.