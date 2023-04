Samsung, conti disastrosi: perso oltre il 95% dell'utile

Conti rosso sangue per Samsung, perso il 95,4% dell'utile operativo

Il gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics ha riportato giovedì il più basso utile operativo trimestrale degli ultimi 14 anni, a causa del continuo calo dei prezzi dei chip di memoria e della debolezza della domanda. Samsung ha registrato un calo dell'87,4% dell'utile netto, sceso a 1,4 trilioni di won (1,04 miliardi di dollari) per il primo trimestre rispetto agli 11,13 trilioni di won dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Anche l'utile operativo del trimestre è calato del 95,4% rispetto all'anno precedente, scendendo a 640 miliardi di won, mentre il fatturato trimestrale è sceso del 18% a 63,75 trilioni di won.

L'azienda prevede una graduale ripresa della domanda di semiconduttori nella seconda metà del 2023. Nel secondo trimestre, Samsung Display Corporation (Dsc) prevede un calo dei risultati rispetto all'anno precedente, a causa del rallentamento dell'economia globale che aumenta gli effetti stagionali. La Dsc prevede di mantenere la sua posizione dominante nel mercato di fascia alta e di massimizzare le vendite promuovendo l'adozione di pannelli Oled in tutta la gamma dei suoi principali clienti e adattando la loro produzione di massa di nuovi prodotti nel secondo semestre.

Per quanto riguarda i pannelli di grandi dimensioni, anche se la domanda rimarrà probabilmente debole, le vendite dovrebbero crescere con l'avvio dei nuovi prodotti per il 2023. Nel secondo semestre, il mercato degli smartphone dovrebbe aumentare sia in termini di volume che di valore, grazie ai segnali di ripresa economica globale. Di conseguenza, MX Business prevede una domanda particolarmente forte nel segmento premium.