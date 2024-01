Sanremo 2024: Ciao Darwin e Maria De Filippi in onda o no? Ecco i programmi Mediaset vs Amadeus

Sanremo 2024, la controprogrammazione di Canale 5, Italia 1, Rete 4

Sanremo 2024 sta per aprire i battenti nella prima (e seconda) serata di Rai1. Il Festival promette anche quest'anno di realizzare ascolti tv altissimi. Come risponderà la concorrenza di Mediaset a livello di controprogrammazione? “Sanremo è Sanremo. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna ‘controprogrammazione’, bensì una programmazione continua”, aveva detto recentemente Piersilvio Berlusconi. L'anno scorso, per fare un esempio, Canale 5 mandò in onda una puntata inedita di ‘C’è posta per te’ nel sabato sera della finale. Vediamo le strategie di Canale 5, Italia 1, Rete 4 nelle cinque serate del ‘Festival di Sanremo‘?

Sanremo 2024, cosa andrà in onda su Rete 4

Rete 4 non si ferma con con i suoi talk show d'informazione in prime time: si inizia il martedì con ‘E’ sempre Cartabianca’ condotto da Bianca Berlinguer, mercoledì ci sarà ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano, al giovedì ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio, venerdì sera prevede ‘Quarto Grado’ con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al sabato, invece, Rete4 proporrrà un film.

Sanremo 2024, cosa andrà in onda su Italia 1

Italia 1 proporrà una serie di film nella settimana di Sanremo. Non il martedì quando viene confermato il programma cult per eccellenza delle rete: ‘Le Iene’ con Veronica Gentili e Max Angioni.

Sanremo 2024, cosa andrà in onda su Canale 5

Il ‘Grande Fratello’ di Alfonso Signorini andrà regolarmente in onda lunedì 5 febbraio (alla vigilia della prima serata di Sanremo in programma martedì), ma non ci sarà il doppio turno: niente puntata del venerdì. Si fermano ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis e Luca Laurenti (come già accaduto il 19 gennaio quando è andata in onda su Canale 4 la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio) e le storie di ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Giovedì e venerdì, la rete ammiraglia di Mediaset punta sulla fiction turca di successo, ‘Terra Amara’. Martedì, mercoledì e sabato Canale 5 manderà in onda dei film.