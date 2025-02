Sanremo 2025, chi è Olly il vincitore: talento del rugby, il boom di 'Un’altra volta' sino a 'Balorda Nostalgia'

Sanremo 2025, Olly vince davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas

Olly è il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con la canzone 'Balorda Nostalgia'. Il 23enne cantante ligure ha conquistato dunque la 75° edizione della kermesse canora, condotta da Carlo Conti. Al secondo posto Lucio Corsi, mentre Brunori Sas compleata il podio. La top-5? Ci sono Fedez e Simone Cristicchi (che hanno chiuso davanti a Giorgia). "Non so cosa dire, sembro preso male ma sono molto contento. Lucio sei un cantautore potentisssimo. Ciao ma', ciao pa', è assurdo ma è successo", le sue parole a caldo dopo il trionfo a Sanremo.

Olly, chi è il vincitore del Festival con Balorda Nostalgia

Federico Olivieri, in arte Olly è nato a Genova il 5 maggio 2001, da papà avvocato e mamma magistrato. Da adolescente si iscrive al conservatorio e nel 2014, all’età di 15 anni, scrive il suo primo testo. Mentre cerca di farsi strada nel mondo della musica grazie alle collaborazioni e ai primi brani diffusi sui social network e sulle piattaforme streaming (anche reinterpretazioni, come ‘La notte’ di Arisa), nel 2022 arriva la svolta: pubblica il singolo ‘Un’altra volta’ e diventa virale su TikTok superando i 5 milioni di stream su Spotify.

Proprio a fine 2022, Olly entra tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani da Amadeus - con il brano ‘L’anima balla’ - è la rassegna lo porta poi a guadagnarsi il salto nella categoria Big. Federico Olivieri diveta così protagonista alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Polvere’, canzone che ottiene un grande successo per numero di ascolti. Nella quarta serata, dedicata ai duetti, il cantante genovese ha scelto di esibirsi con Lorella Cuccarini, portando una cover de 'La notte vola'. Tra le sue ultime collaborazioni c’è quella con la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, con il brano ‘Per due come noi’. Senza dimenticare la hit estiva 'Ho voglia di te' con Emma Marrone.

Sanremo 2025, chi è Olly, la passione per il rugby, i sogni e l'amore per Genova

Non solo musica. Da piccolo Olly sognava di fare l'attore, ma anche il rugbista, uno sport che ha praticato per 12 anni. Nella Cus Genova era capitano e considerato un grande talento. “Se avesse continuato a giocare sarebbe arrivato in Nazionale. Aveva ricevuto diverse convocazioni dall’Accademia della Federazione. Gli infortuni e la scelta di andare a studiare a Londra lo hanno portato verso un’altra strada", le parole alla Gazzetta dello Sport di Francesco Nasti allenatore di Federico Olivieri dall’U14 all’U16. “Per noi è sempre stato Olly, il nome d’arte arriva dal rugby. Era il nostro capitano, il più forte del gruppo. Con lui in campo abbiamo vinto tantissimi tornei. Aveva un fisico eccezionale pure da piccolo. Gli avversari si scansavano quando dovevano placcarlo”.



Olly e la sua Genova: “La mia città, a livello artistico, dà tantissimo, ogni angolo e ogni vicolo ha qualcosa da raccontare – racconta sempre a Vanity Fair - ed è per questo che mi impegno a creare un domani qualcosa che possa essere utile alla mia città”.

Sapete quanto è alto Olly? Il vincitore di Sanremo non passa certo inosservato con i suoi 1,95 metri.

Olly e l'amore? Il cantante ligure su questo tema mantiene un certo riserbo: “È un fatto privato, mi piace far parlare la mia musica»”, dice Olly. Ma sull’amore, quello che si ritrova anche nei piccoli gesti, il giovane cantante ha detto: “Trovo che l'amore sia un po' ovunque ma, per come sono andate le cose nella mia vita, ho avuto fasi in cui sono stato meno innamorato di come avrei voluto essere. Adesso sto aspettando di trovare un momento in cui possa riuscire a dare amore”.

Balorda nostalgia, testo e significato

Balorda nostalgia, brano che ha la firma di Olly e ha conquistato il Festival di Sanremo 2025, racconta di un amore finito: "Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte".

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita