Sanremo 2025 finale show: irruzione comica di Brenda Lodigiani, fischi per Achille Lauro-Giorgia fuori dalla top 5 e poi...

Sanremo 2025: fischi e contestazioni all'Ariston per Achille Lauro e Giorgia fuori dalla top 5

Fischi e contestazioni all'Ariston all'annuncio di Achille Lauro e Giorgia fuori dalla top 5. La platea urla i nomi dei due artisti.

Sanremo 2025: irruzione comica di Brenda Lodigiani nei panni di Angela dei Ricchi e poveri

Irruzione comica sul palco dell'Ariston. Brenda Lodigiani, nei panni del suo ormai celebre meme vivente di Angela dei Ricchi e Poveri, ha fatto un'incursione durante l'ultima serata del festival. L'attrice ha ballato sulle note di 'Ma non tutta la vita', la hit sanremese dell'anno scorso, sorprendendo alle spalle il direttore artistico e scatenando il divertimento del pubblico.

Sanremo 2025, Lucio Corsi e l'omaggio a Toy Story: cosa significa la scritta 'Andy'

'Andy' è la scritta che spunta dalla suola dello stivale indossato da Lucio Corsi sul palco dell'Ariston durante la sua esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2025. Ma qual è il significato?

La scritta 'Andy' è un chiaro riferimento a Toy Story, il film d'animazione targato Pixar. Per la serata finale del festival l'artista si presenta con il volto coperto di cerone bianco e ampie spalline rosse che ricordano la forma di una chitarra. "Stasera mi vesto chitarra Wandrè", annuncia il cantautore su Instagram. E spiega: "Wandrè! Chi era costui? Mi raccontano che faceva chitarre, ma non chitarre come hanno da essere le chitarre, piuttosto oggetti dotati di anima propria, ribelli, addirittura pericolose. Che se fai l’errore di prenderne una in mano rischi di perderti e non ritrovarti mai più."



E il dettaglio curioso: sotto lo stivale la scritta 'Andy', un omaggio al bambino proprietario dello sceriffo Woody in Toy Story. Lucio Corsi è fan di Toy Story e della sua colonna sonora. E lo dimostra spesso ai suoi concerti. Corsi, infatti, canta spesso la canzone 'Hai un amico in me' (in italiano cantata da Cocciante, in inglese - originale - da Rendy Newman).

Sanremo 2025: Fru dei The Jackal irrompe sul palco con i The Kolors

Sorpresa a Sanremo durante l'esibizione dei The Kolors. Mentre la band eseguiva il brano 'Tu con chi fai l'amore', è entrato in scena un ballerino d'eccezione: Fru dei The Jackal. Con una coreografia esilarante e inaspettata, ha accompagnato la performance del gruppo, regalando al pubblico dell'Ariston un momento di puro divertimento.

Sanremo 2025: Venditti fa cantare l'Ariston, 'mi trovo bene qui, non sono ostile'

"Mi trovo veramente bene qui. Non sono ostile, sono inclusivo". Così Antonello Venditti sul palco dell'Ariston dopo aver cantato i suoi grandi successi 'Amici miei' e 'Ricordati di me'. Al cantautore romano è stato consegnato il premio alla carriera. "E' tutto bellissimo", dice e racconta un aneddoto legato a Carlo Conti: "La notte di Natale mi ha mandato un video girato in una chiesa dove dei ragazzi cantavano 'Stella': è stato un segno". "Non sono avvezzo ai premi ma questo mi fa molto piacere", dice l'artista al quale il pubblico ha tributato una standing ovation. Prima di lasciare il palco Venditti confessa di aver avuto l'influenza nei giorni scorsi, forse per spiegare alcune imprecisioni nella performance vocale.





Sanremo 2025: Tony Effe, ‘grazie a tutte le persone che hanno cercato di capirmi’

“Grazie a tutte le persone che hanno cercato di capirmi, vi voglio bene”. Queste le parole di Tony Effe in un post social, pochi istanti dopo aver cantato ‘Damme ‘na mano’ alla serata finale del Festival di Sanremo.

Sanremo 2025: Rocco Hunt commuove cantando per la mamma in platea

Un momento emozionate durante l'esibizione di Rocco Hunt con 'Mille volte ancora'. Il rapper, giunto alla strofa "me manca assaje mamma mia, 'a casa mia", è sceso tra il pubblico per raggiungere la madre, visibilmente commossa. La madre di Rocco Hunt lo aveva raggiunto a Sanremo nei giorni scorsi.

Sanremo 2025: Alberto Angela ai giovani, 'credete nel futuro'

"Trovarsi qui è emozione incredibile". Così Alberto Angela ospite della serata finale del festival di Sanremo 2025 per presentare la puntata speciale di 'Ulisse' dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. Sui suoi ricordi delle canzoni sanremesi, Angela ricorda 'Vita spericolata' di Vasco Rossi e 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti. E proprio su quest'ultima dice: "Nel brano di Eros si parla della speranza di un futuro dove far crescere i pensieri. Ora vedo timore nei ragazzi. A loro dico: credete nel futuro".

Sanremo 2025: Fedez, ‘comunque vada è stato viaggio bellissimo’

“Comunque vada è stato un viaggio bellissimo”. Lo scrive Fedez in un post social annunciando il codice di voto della serata finale del Festival di Sanremo. Parole che accompagnano uno scatto del rapper - elegantissimo in ‘total black’ - insieme a Silvio, il suo Golden retriever.

Sanremo 2025: Kekko dei Modà ricorda l'amico 'Cash' prima dell'esibizione

Una parola prima di iniziare l'esibizione: 'Cash'. Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha voluto ricordare sul palco dell'Ariston l'amico scomparso due anni fa, dedicandogli l'esibizione del brano 'Non ti dimentico'. La canzone, infatti, era stata scritta inizialmente per lui ma poi è diventata una canzone d'amore e ‘Cash’, è diventato un altro brano presente sempre nel nuovo album.

Sanremo 2025: Alessia Marcuzzi travolge il pubblico con i suoi abbracci

Un lungo e sinuoso abito nero, impreziosito da strass e con la schiena scoperta. Così Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston, visibilmente emozionata. "Quando sono felice devo avere un contatto fisico con qualcuno", ha confessato la conduttrice, prima di abbracciare Carlo Conti sul palco e poi scendere in platea per stringere in un abbraccio Mara Venier e altri membri del pubblico.

Sanremo 2025: l'apertura è per la techno tarantella di Gabry Ponte

Il brano 'Tutta l'Italia' è stato scelto come nuovo jingle del festival. Conti, "infatti ci ha guardato proprio tutta l'Italia" L'apertura della finale di Sanremo 2025 è per la techno tarantella di Gabry Ponte 'Tutta l'Italia', il brano che è stato scelto anche come nuovo jingle del festival. In scena alla consolle c'è l'autore, il dj e producer Gabry Ponte, accanto a lui, a dare voce al brano, c'è un cantante mascherato che è Andrea Bonomo. Poi musicisti con tutti gli strumenti della tradizione italiana: chitarra, mandolino e tamburelli, oltre a un nutrito corpo di ballo. L'Ariston balla e Conti sottolinea: "Il festival ha avuto un ascolto record. E sapete perché? Perché anche ieri sera ci ha guardato tutta ma proprio tutta l'Italia!"