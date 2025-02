Chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David in platea a Sanremo 2025 per la sua esibizione

Dove Cameron è stata inquadrata mentre seguiva in platea l'esibizione di Damiano David. Tutto quello che c'è da sapere sulla compagna dell'ex frontman dei Maneskin

Ieri in platea all'Ariston a seguire l'esibizione di Damiano David nella seconda serata di Sanremo 2025 era presente anche la fidanzata Dove Cameron. L'attrice resa famosa dalla Disney è stata infatti inquadrata dalle telecamere mentre ascoltava il nuovo brano dell'ex frontman dei Maneskin dal titolo "Born With a Broken Hart".





Dove Cameron nasce nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington, con il nome di Chloe Celeste Hosterman. Dopo la morte del padre avvenuta quando lei aveva 15 anni ha infatti scelto di adottare il vezzeggiativo con cui lui la chiamava da piccola, che in italiano vuol dire “colomba”.

La fama arriva nel 2012 con la partecipazione a diversi programmi Disney. Ad esempio, era una delle gemelle Rooney nello show Liv e Maddie. Ha anche interpretato la figlia di Malefica, Mal, nella saga Descendants. In seguito ha preso parti ad altre serie di successo come The Mentalist, Shameless, Agents of Shield e Cloud 9.

Dove Cameron è accomunata a Damiano David anche per la passione per la musica. Nel 2020 è uscito il suo singolo "We Belong" all'interno della colonna sonora del film After 2. Il primo incontro con il cantante italiano sarebbe avvenuto nel 2023 a Bondi Beach, in Australia. All'epoca Damiano David era uscito dalla lunga relazione con Giorgia Soleri.

La coppia non manca di confermare il proprio amore sui social. Dove Cameron ha pubblicato a fine estate un collage di foto per raccontare la loro vacanza in Giappone con tanto di didascalia "Ti amo" in italiano. Damiano David invece per il compleanno della compagna ha pubblicato un toccante messaggio di auguri: "Buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto. Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo, angelo”.