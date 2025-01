Sanremo 2025, Katia Follesa sarà co-conduttrice. De Martino invece... La decisione che non ti aspetti

Sanremo 2025, Katia Follesa sarà co-conduttrice ma si parla anche di Geppi Cucciari accompagnata da Mahmood

Stando agli ultimi rumors Katia Follesa sarà tra i conduttori di Sanremo 2025. La comica ed ex componente del duo Katia & Valeria è stata una dei giudici speciali nell'ultima edizione di Tale e quale show e ha condotto diversi programmi su Real Time e Nove come Junior Bake Off Italia, D'amore e d'accordo, Cake star - Pasticcerie in sfida fino e Comedy Match.

Nella lista dei co-conduttori di Sanremo 2025 ci sarebbe anche Geppi Cucciari, forse accompagnata da Mahmood. La conferma è arrivata in parte dallo stesso direttore artistico Carlo Conti nella sua ospitata a Un giorno da pecora su Radio1. Tra i papabili ci sarebbe anche Serena Rossi mentre Stefano De Martino ha chiuso ogni dubbio, almeno per ora. Il conduttore di Affari Tuoi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, alla domanda se durante la settimana del Festival sarà impegnato con la famiglia a Torre del Greco o salirà sul palco dell'Ariston ha così risposto: "Sono impegnato a Torre per guardare Sanremo“.