Sanremo 2025 vincitore: clamoroso Simone Cristicchi! Sale in quota e sorpassa Giorgia. Dietro...

Sanremo 2025, Simone Cristicchi supera Giorgia e Olly - Le quote dei bookmaker (Unibet / William Hill)

I bookmaker rivedono le loro quote sul vincitore di Sanremo. Se alla vigilia e nelle prime ore del Festival sembrava un discorso a due tra Giorgia e Olly, ora irrompe con forza Simone Cristicchi. Addirittura secondo Unibet è nettamente favorito a 2,25 contro il 3,75 della cantante romana e il 5,50 del rapper ligure. Più staccati gli altri, con il duo Achille Lauro-Fedez a 8 contro 1 e Brunori Sas-Lucio Corsi a 17. Elodie? La sua vittoria viene pagata 26 volte la puntata iniziale, esattamente come quella di Irama e Noemi. Seguono a Rocco Hunt e i Coma Cose (a 34), con Francesco Gabbani e Tony Effe appaiati (a 51). Il trionfo di Francesca Michielin viene quotato a 81 esattamente come Clara, precedendo un gruppone a 101 composto da Rose Villain, Willie Peyote, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Serena Brancale, Modà, Gaia, Bresh, Sarah Toscano e The Kolors. Chiudono Rkomi (151) e Marcella Bella-Shablo, Gue, Joshua, Tormento (a 201).

Simone Cristicchi vincitore di Sanremo 2025 anche per William Hill (a 2,38) in un podio ideale con Giorgia (3,25) e Olly (7), mentre Fedez (a 8) e Achille Lauro (a 8,5 contro 1) si confermano i principali outsider anche per i broker inglesi.

Sanremo 2025 vincitore, Giorgia batte Simone Cristicchi per Snai

Snai invece ribalta le quote: Giorgia viene considerata leggermente favorita su Simone Cristicchi (3,25 contro 3,50) con Olly terzo incomodo (a 5,50) e Achille Lauro (7,50) appena davanti a Fedez (8). Poi Brunori Sas-Lucio Corsi (15), Irama-Noemi (33) ed Elodie-Rocco Hunt (a 50).