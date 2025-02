Sanremo 2025 - La star di Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "Gianluca Torre canta al Festival? E io lo vado a presentare..." - L'intervista

Sanremo 2025 - La star di 'Casa a Prima Vista', Ida Di Filippo: "Gianluca Torre al Festival? Sì, ma con me a Mariana D'Amico" - L'intervista

Non solo 'Casa a Prima Vista', Ida Di Filippo è pronta per essere protagonista in 'Pazzi di dolci', programma in rampa di lancio su Food Network (dal 20 febbraio).

"Sarà un programma molto divertente. Tommaso lo avevo conosciuto da ospite in una puntata di 'Bake Off Italia' e poi l'ho rivisto qui. Devo dire la verità, è scattato subito un feeling. Il programma per me è stato un po' come quando al liceo andavi in gita e facevi quelle risate di pancia e di cuore con i tuoi amici. Ecco, con Tommaso è stato proprio così", spiega ad Affaritaliani.it.

Dall'immobiliare ai dolci...

Io sono una a cui piace mangiare (ride, ndr) e quando è arrivata questa proposta, non ho esitato un attimo e mi sono sentita perfettamente in linea con quest'ambiente, l'ho trovato molto accogliente e gustoso. Mi sono trovata benissimo. Poi il compagno di viaggio è stata una vera sorpresa, perché lui è molto in linea con me. E poi, preparerò tanti dolci..."







Quali sono state le specialità più particolari che vedremo nel programma...

"Abbiamo girato tante città e ogni volta vedevamo due pasticcerie diverse, assaggiando tre tipi di dolci diversi. Poi quando andavamo a casa della persona che ci aveva invitato, ne mangiavamo altri. Te lo dico... non sono ingrassata tantissimo (ride, ndr). In realtà più che dolci particolari - girando in tante piccole realtà, da Potenza a Bisceglie, Orbetello.. - ne ho assaggiati diversi di cui non sapevo proprio l'esistenza..."

Ad esempio...

"Guarda, io con i nomi faccio un po' fatica, per questo anche a 'Casa a Prima Vista' ho chiamato i miei colleghi Biscottino (Gianluca Torre, ndr ) e Bambolina (Mariana D'Amico, ndr). Con i nomi non sono brava... Però guarda, io mi ricordo che abbiamo mangiato a Bisceglie un dolce con il grano, che lo fanno per il giorno dei morti. C'è tutta una storia... In realtà il bello di questo programma è stato che alla fine - dietro a ogni dolcino e pasticceria - c'è una storia da raccontare. Poi siamo andati a casa delle persone. Tu capisci che quando io mi sono trovata in questi ambienti un po' l'occhio mi cascava..."

Non avevamo dubbi...

"Ho visto anche delle bellissime case. E anche le pasticcerie, anzi, ho scoperto che mi piacciono quelle con i soffitti alti. Ti danno quel senso di ampiezza"

Ida e i dolci, qual è il tuo preferito

Sono in lotta tra babà e pastiera. Diciamo il primo dai.. Però è difficile scegliere tra un dolce preferito, anche perché a volte lo colleghi a un momento... Ti spiego.... Ad esempio, la pastiera si fa tantissimo nel periodo di Pasqua: mia mamma con le sue zie ne preparano 30-35... Quindi mi ricorda la primavera, le cose belle, in famiglia..."





E quello che associ di più alla tua infanzia?

"Il tiramisù. Mia madre quando ero piccola lo faceva quando c'era un compleanno: mio, di mio fratello o sorella... Era il dolce che metteva d'accordo tutti. Lei in realtà era più da salato, però il tiramisù le veniva benissimo. Quindi a ogni occasione lo preparava e noi ci mettevamo insieme a lei. Guarda che anche io lo faccio bene eh..."

Mi ha anticipato, quali sono quelli che prepari meglio tu?

"Beh, il tiramisù non è difficile. Poi sai, io sono una ottima consumatrice... Ti dico la verità, ai fornelli sul salato me la cavo benissimo, sui dolci sta imparando. Ma Tommaso ora mi ha dato delle dritte... Comunque tutti i dolci con il pan di spagna non sono complicati. Ho fatto pure una cheescake che mi è venuta bene. Ecco, diciamo che non faccio dolci particolarmente articolati, così vado sul sicuro... Tipo, ho invitato amici a cena, facendo pure la splendida 'Ho preparato un dolce, un bel pan di spagna col cioccolato'. E ha fatto la sua bella figura"

Oltre al programma sui dolci, il 17 febbraio riparte Casa a Prima Vista su Real Time. Ci sono novità che bollono in pentola nella nuova stagione?

"Verremo un po' più matchati con i colleghi romani o magari chissà... arriverà in alcune occasioni qualcuno.. Però visto che tra me, Gianluca e Mariana sul set è nata un'amicizia - anche se Mariana non lo dirà mai - ci divertiamo tantissimo. Tieni presente che non abbiamo un copione, ognuno di noi, quando c'è una visita la fa come accadrebbe nel suo quotidiano. E quindi, visto che è scattata subito quella scintilla, di chimica, di sintonia, ovviamente dopo quasi due anni, siamo molto in confidenza. Vi dico che sarà molto divertente, qualche scherzetto a Gianluca può capitare... magari - chissà - lo costringiamo a ballare. La butto lì. E vedremo delle case pazzesche"

Gianluca Torre più ancora che ballare, ama cantare, in una recente intervista ad Affaritaliani.it ha raccontato che vorrebbe andare sul palco di Sanremo...

"Tu lo sai che non può andare a Sanremo senza me e Mariana? Diciamocelo, come ha fatto Carlo Conti a non chiamare i tre agenti più famosi d'Italia (ride, ndr)"





Già, come ha fatto?

"Non me lo spiego (ride, ndr). Di sicuro noi avremmo potuto spiegare al meglio al pubblico la vista dall'Ariston. Chi meglio di noi?"

Ci racconti qualche pregio e difetto dei tuoi due compagni di Casa a Prima Vista?

"Gianluca è molto simpatico. È anche una persona di cui ammiro la sua dialettica. Ha tanta pazienza con le donne, perché io e Mariana lo mettiamo in croce. Un difetto... è un vegetariano e io non posso fare delle polpette: quindi per me questo è un grande difetto! Ma ho difficoltà a trovarne ai miei compagni, sai perchè? E' che mi sembra di conoscerli da sempre, con loro mi trovo benissimo sul lavoro. Giriamo tantissime puntate, in media siamo quattro-cinque giorni a settimana sul set, quindi possono capitare delle volte in cui magari uno è un po' più scarico, oppure non ce la fa. Poi Gianluca ha un'età (ride, ndr)... Battute a parte, tra di noi ci supportiamo, metti che lui è un po' stanco? Io e Mariana andiamo in aiuto. No forse Mariana un po' meno... Scherzo eh (ride, ndr): a noi due piace punzecchiarci. E nella nuova edizione non mancheranno queste frecciatine. Sai però la vera novità?"

Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico - Foto Ipa



Dimmi

"A fine puntata non ci saranno più i consigli degli agenti, ma i fuori onda, le papere, le nostre chiacchierate... E' molto carino, perché devi sapere che Mariana non conoscete i detti. Una volta le faccio... 'Sai come si dice? Quando il gatto non c'è...". E lei 'i topolini arrivano al formaggio'..."

Così potrete dare materiale alla Gialappa's. Tra l'altro Gianluca Torre ha avuto un'imitazione da Ubaldo Pantani. Mariana D'Amico invece da Valentina Barbieri....

"Capisco che imitare una come me non è facile, forse perché ho già una vena più comica. Però in realtà lo ho fatto Barbara Foria. Pensa che quando ha realizzato il video, poi mi hanno chiamato da casa dicendomi 'L'abbiamo dovuto guardare due volte, pensavo fossi tu'. A questo proposito ti confesso una cosa..."

Vai...

"Io a Marianna la so imitare benissimo, pensa suo marito mi ha detto 'Sei più brava di lei'"

Quindi dopo il programma su immobiliare e dolci dobbiamo immaginarti protagonista di un programma comico e di imitazione?

"Perché no? In questa dimensione televisiva mi trovo molto a mio agio. MI piace tantissimo. Scoprirlo a 40 anni - che mo' ne ho fatti 43, però dico 40 - uno mi potrebbe osservare 'Ma scusa tu nella tua vita hai fatto altre cose'. Eh lo so, però ragazzi la vita è anche questo. Quindi, mi dico, magari l'anno prossimo Gianluca canta a Sanremo, ma io lo vado a presentare. Se dobbiamo sognare, lo facciamo in grande"

Ida Di Filippo e Tommaso Foglia protagonisti di Pazzi Dolci su Food Network, quando va in onda

Dal 20 febbraio, ogni giovedì alle 22, arriva su Food Network (e in streaming su Discovery+) “Pazzi di dolci”: un vero e proprio tour gastronomico alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dolciarie nostrane e delle pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. L’Italia, si sa, è un paese di poeti, santi e... Pasticcieri! Di regione in regione, il nostro Paese vanta una tradizione dolciaria ricchissima, una sinfonia di sapori autentici e ricette senza tempo, frutto delle sapienti mani e della creatività dei grandi maestri artigiani della pasticceria nostrana.

La “strana coppia” composta da Tommaso Foglia, giudice di Bake off Italia, pastry chef dal cuore tenero e irresistibile, e Ida Di Filippo, volto di 'Casa a Prima Vist'a nonchè la consulente immobiliare più golosa d’Italia, sarà protagonista di un viaggio unico alla ricerca dei dolci più iconici della tradizione italiana: ogni morso sarà un’esperienza indimenticabile, un tuffo nei sapori della memoria e nei sogni più golosi.