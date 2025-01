Casa Perfetta e Casa a Prima Vista, Gianluca Torre tra podcast e tv

Il podcast Casa Perfetta è partito da poco (il 15 gennaio con Diletta Leotta ospite), poi il 17 febbraio ci sarà l'atteso ritorno su Real Time - con Mariana D'Amico e Ida Di Filippo - nella nuova attesa stagione di Casa a Prima Vista, programma che ha segnato ascolti tv record nei mesi passati: il 2025 di Gianluca Torre è partito in quinta. Il celebre immobiliarista, sempre più star televisiva e nel mondo dello showbiz, ne ha parlato in questa intervista, a tutto campo, con Affaritaliani.it.

Gianluca Torre: "Sogno Sanremo come cantante. Siffredi perfezionista. A Diletta Leotta ho proposto..." - L'intervista ad Affaritaliani.it

Pronti-via, il tuo podcast 'Casa Perfetta' è partito con Diletta Leotta...

"Una chiacchierata davvero piacevole. Lei è una persona empatica e io pure, quindi siamo entrati velocemente in sintonia. Anche perché le ho detto: 'Diletta tu fai un podcast - oltre ad altre 1000 cose - già da tanto tempo, quindi in qualsiasi momento accetto tuoi consigli mentre ti sto intervistando, dammi pure delle dritte'. Lei ha accettato di buon grado, salvo poi - alla fine - spiegarmi che invece ero stato bravissimo. Mi ha fatto molto piacere. Sai cosa mi ha colpito?"

Dimmi...

"Diletta è molto esperta di case. Sua mamma, Ofelia - una figura importantissima nella sua vita - è un architetto, ma di quelli veramente capaci, che non solo realizzano ristrutturazioni di appartamenti, ma pure cantieri importanti. Lei e la mamma hanno fatto delle operazioni: comprato case all'apparenza bruttine, da ristrutturare, ma in zone belle e le hanno rese dei capolavori. Non mi aspettavo che avesse questa passione, tant'è che le ho proposto di venire a lavorare con me"

E Diletta cos'ha risposto?

"Mi ha detto che ci fa un pensiero, non ha avuto una chiusura totale. E poi c'è stata un'altra cosa interessante..."





Quale?

"Io immaginavo che avesse una casa un po' minimal. In realtà lei dice che è passata per varie fasi, da quella rosa, in cui era tutto molto tipo 'casa delle bambole', cambiando poi vari colori e arrivando infine al minimal. E' un po' la riprova di quello che dico io"

Ossia..

"Che le case riflettono non solo la personalità, i gusti, le attitudini dei proprietari, ma anche le seguono nelle varie evoluzioni. Diletta si è definita 'una Picasso', con il periodo Rosa, ora è tutto in 'tinta Lillo', il suo cane. Lui è stato presente in tutta l'intervista, anzi in certi momenti mi ha aiutato, l'ho preso in braccio lui così mi... suggeriva nell'orecchio alcune domande da fare"

Tra gli ospiti del tuo podcast ci sarà anche Rocco Siffredi...

"Rocco è fortissimo. Mi ha colpito per il perfezionismo. Nella sua accademia ha disegnato e fatto realizzare da falegnami capaci alcuni divani e panche particolari, sulle quali fare alcune scene dei film. E poi servono anche per insegnare nella sua Accademia le posizioni particolari, con arredi fatti su misura. E' una curiosità, ma ti fa capire quanto sia preciso e anche maniacale nei dettagli. Mi ha colpito una seconda cosa: partendo da umili origini, quando ha potuto permettersi una palestra in casa ne ha costruite tre enormi, sotterranee, degne delle principali marche di palestre a livello internazionale. Ora che può avere tutto ciò che vuole si leva alcuni sfizi"

Nel podcast intervisterai anche Valentina Barbieri, stella del GialappaShow. A proposito, quest'anno sei stato imitato nel programma di TV8. Come l'hai vissuta?

"È stato divertentissima. Conosco Ubaldo Pantani (il suo imitatore, ndr), che ho incontrato da Fabio Fazio quando lui veste il personaggio di Lapo Elkann. Sì, averlo visto imitarmi, mi ha divertito tantissimo. E' stato una specie di consacrazione essere preso come personaggio iconico in quella trasmissione, che a mio parere è una delle più belle dell'anno: il GialappaShow lo vedo da spettatore, indipendentemente dal fatto che a un certo punto della serata ci sono che... muoio dal ridere. Forse è un po' un punto di arrivo. O comunque credo sia un segnale che sto facendo bene e le persone apprezzano quello che faccio. Ma non è la prima volta che mi capita..."



L'imitazione di Gianluca Torre by Ubaldo Pantani al GialappaShow L'imitazione di Gianluca Torre by Ubaldo Pantani al GialappaShow

Ossia?

"Su Instagram sono stato imitato tantissime volte. Innanzitutto da Vittorio Pettinato, un altro attore molto bravo, che mi ha fatto varie imitazioni e con cui ho realizzato anche dei contenuti. E prima da 'Turbo Paolo', un famosissimo youtuber e tiktoker: anche lui all'inizio mi avevo preso in giro. Fammi aggiungere una cosa..."

Prego..

"Valentina Barbieri imita Mariana D'Amico (partner di Gianluca in Case a Prima Vista con Ida Di Filippo, ndr) insieme a suo marito che imita me. Lei ci conosce molto bene e poi è una persona carinissima. Mi è piaciuto intervistarla"

Un paio di ospiti che vorresti avere magari una seconda edizione del tuo podcast

"Sicuramente Gianluca Gazzoli, perché ha un podcast stupendo, 'The Basement'. Io sono stato intervistato da lui e mi sono trovato benissimo. Mi piacerebbe tanto vederlo, a sua volta, intervistato. E poi è inc... nero con me: per colpa mia, sua moglie gli ha fatto spendere un sacco di soldi per le docce Walk-in (ride, ndr). E questo è un aspetto che sicuramente verrebbe raccontato in dettaglio"

Il secondo ospite invece..

"Elettra Lamborghini. Lei è un personaggio che mi fa impazzire. E' molto naif ed è vera così. Credo che, in termini di case, da raccontare ne avrebbe tantissimo, visto che ha vissuto in abitazioni pazzesche. Elettra ha una casa a Miami in un complesso che io conosco. E penso verrebbero fuori dei siparietti interessanti"







Da tifoso dell'Inter... c'è un giocatore della tua squadra del cuore a cui ti piacerebbe vendere casa? E che tipo di casa?

"Nel mio lavoro spesso mi capitano calciatori che cercano casa. A volte dell'Inter, altre del Milan... Conosco le loro esigenze e cosa cercano. Se devo dire un campione nerazzurro, mi piacerebbe vendere una casa a Calhanoglu, il turco dal piede di velluto. Comunque ti dico che i calciatori quasi sempre chiedono delle case in stabili con facilities, quindi che abbiano palestra, spazio giochi per eventuali bimbi, piuttosto che spa. A loro piace molto la zona di San Siro. Lì attorno ci sono dei palazzi molto grossi con queste attrezzature. O anche i quartieri di City Life e Porta Nuova"

Tra meno di un mese riparte Case a Prima vista su Real Time, vero fenomeno cult negli ascolti tv di questi mesi...

"Riparte proprio il 17 febbraio e sto girando in questi giorni le puntate. Anzi, ti dirò che finita l'intervista inizio a girarne un'altra. Non vedo l'ora che ricominci, anche perché, su dieci messaggi che mi arrivano su Instagram nove sono del tipo... 'Quando tornano le puntate di Casa a Prima Vista?' Vedo che c'è molto fermento, le persone stanno guardando le repliche. Io, Ida De Filippo e Mariana D'Amico siamo molto carichi. Ci divertiamo sempre di più, perché ormai siamo amicissimi. Non vedo l'ora riprendano le puntate che stiamo girando"

Con Case a Prima Vista hai riscosso un grande successo televisivo, in un programma che ti calza a pennello, su un tema in cui sei forte. Se dovessi scegliere un'altra trasmissione da condurre, al di fuori del tuo ambito, c'è qualcosa nel panorama del piccolo schermo in cui ti piacerebbe cimentarti?

"Mi vedrei a Sanremo, ma come cantante. Oppure, nel ruolo di giudice, ma buono. Io ne vedo alcuni cattivissimi, che a volte mi verrebbe voglia di dire 'Prova tu a fare quella roba lì'. Vorrei essere un giudice in grado di cogliere le unicità di una performance, qualunque sia il suo genere. Oppure..."

Oppure?

"Anche come intervistatore, perché no? Adesso col podcast sto intervistando e magari divento bravo"

Quindi... Sanremo, giudice o podcast?

"Sì ma Sanremo sottolineo non come conduttore, ma come cantante. Mi sento un cantante prestato alla televisione (ride, ndr)"

Casa Perfetta, gli ospiti del podcast di Gianluca Torre

La prima ospite vip è stata Diletta Leotta (mercoledì 15 gennaio), poi è toccato a Linus (il 22/1) tuffarsi nei ricordi di movimentate estati a Riccione e di stanze condivise con il fratello Albertino!

I prossimi ospiti del podcast 'Casa Perfetta'? Nel salotto di Gianluca Torre è in arrivo Pierluigi Pardo, che racconterà degli estenuanti brainstorming, cui è suo malgrado sottoposto, alla ricerca del parquet, della piastrella e dei sanitari perfetti per la sua nuova casa romana. E poi ancora il nuovo nido d’amore dei Coma Cose, l’enorme proprietà di Rocco Siffredi che in casa ci vive e lavora! Saturnino e i suoi 38 bassi sparsi nel salotto, Paolo Ruffini che ha ribaltato il concetto di ‘questa casa non è un albergo’, trasferendosi in un hotel di Milano! Per lo chef Davide Oldani invece la cucina, neanche a dirlo, è un luogo sacro ma di lui scopriremo anche una fissazione non proprio consueta... Infine le giovanissime Emma Galeotti, content creator e star di TikTok, e Valentina Barbieri, attrice e imitatrice tv, per entrambe la casa è stata, ed è tutt’ora, un vero e proprio palcoscenico!

Il vodcast e podcast “Casa perfetta” - prodotto da Dopcast - è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale, ogni mercoledì.

