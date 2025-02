Sanremo, tutti gli ospiti internazionali nella storia del Festival: dai ribelli Queen fino al ritorno dei Duran Duran

Sanremo, una sfilza di ospiti internazionali nella storia del Festival: ecco tutti i grandi della musica estera saliti sul palco dell'Ariston

Ieri Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025, ha annunciato su Rai1 che i Duran Duran saranno gli ospiti internazionali e si esibiranno nella terza serata del Festival della canzone italiana. La band torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla sua ultima partecipazione. La scorsa edizione viene ricordata per il "ballo del qua qua" di John Travolta e Russel Crowe, che non ha perso l'occasione per prendere in giro il collega per la sua performance, ma sono molti gli ospiti internazionali di prestigio ad aver partecipato a Sanremo.

Sanremo si è aperto davvero alla canzone estera, escludendo qualche duetto, nel 1978 con Grace Jones che si è esibita in una cover de "La Vie En Rose" di Edith Piaf. In seguito sul palco dell'Ariston sono saliti artisti come Kate Bush e Peter Gabriel con il suo volo sulla liana. Non si possono poi non citare i Depeche Mode in sella alle moto Harley Davidson e soprattutto i Queen, che si sono ribellati al playback per "Radio Gaga".

Sanremo si prende quindi una pausa dall'estero fino agli anni '90 con ospite Diana Ross, che si è esibita nella sua hit "Upside Down". Negli anni successivi hanno calcato il palco dell'Ariston anche David Bowie, Bruce Springsteen, Alanis Morissette, Bono e The Edge degli U2, Blur, Placebo e Dolores O'Riodan con i Cramberries in una delle sue ultime performance prima del suicidio. Alle edizioni più recenti hanno invece partecipato tra gli altri Elton John, Moby, Hozier, One Direction e Stromae.